Inolvidable 'Día de Dani Fernández' en Alcázar de San Juan

Arropado por casi 800 personas el cantante Dani Fernández brilló en el Auditorio de Alcázar de San Juan el pasado viernes. Dentro del formato 'Escenario DIAL' y gracias a Cadena DIAL La Mancha y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, el joven artista vivió una jornada inolvidable que finalizó con un aplaudido concierto ante familiares, amigos y seguidores de casa y llegados de muchos puntos de España.

Tras comenzar la jornada en el que fue su colegio (CEIP Santa Clara), recorrer las calles por las que jugaba de pequeño y compartir un almuerzo con fans, Dani Fernández sintió el calor de un público entregado y a la vez sorprendido con la calidad de las canciones que en muchos casos fueron coreadas por todo el auditorio. El 'Te esperaré toda la vida' o 'Perdido en Madrid' dieron muestra del gran futuro que le espera a este cantante que desde muy pequeño ha tenido claro que quería dedicarse a la música.

SER Alcázar

Con la atenta mirada de sus familiares más cercanos, amigos de toda la vida y mucha gente llegada desde varias comunidades españolas, Dani no reservó nada en su casa. Se entregó con su guitarra, acompañado de su teclista y bajo para emocionar desde el inicio hasta el final. No era la primera vez que Dani Fernández actuaba en el auditorio alcazareño pero no pudo esconder la emoción que sintió en esta ocasión.

Un foco y cientos de teléfonos móviles inmortalizando cada momento bastaron para crear un ambiente mágico en una noche de otoño inolvidable en Alcázar de San Juan. Ciudad que vio nacer a un artista que tras representar a España en Eurojunior y formar parte de la boyband más importante del país quiere ahora vivir con las canciones que compone desde lo más sincero de su corazón.

SER Alcázar

El 'Día de Dani Fernández' estuvo organizado por la Cadena Dial y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Desde la emisora líder de la música en español y más escuchada en la comarca de La Mancha se ha querido agradecer a todo el público asistente, así como a las empresas colaboradoras, al personal técnico del Auditorio y al propio Dani Fernández y su familia por el cariño con el que acogieron desde el primer día esta iniciativa.