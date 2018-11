Jorge y Jairo lideran la victoria del Conquense ante el Atlético Levante

La Balompédica tomó oxigeno en forma de tres puntos al derrotar con cierta contundencia al Atlético Levante al que doblegó por 2-0 con tantos de Jairo Cárcaba, de cabeza, y de Jorge, al transformar una pena máxima hecha sobre él. Los dos goles llegaron en la segunda mitad para firmar la segunda victoria consecutiva en La Fuensanta y cuarta jornada seguida en la que el Conquense puntúa como local. Buen partido de los conquenses, sólidos y generosos en el esfuerzo, con un Jairo en racha y con una gran actuación de Jorge, con asistencia y gol incluidos.

Apostó Ayllón otra vez de inicio por el doble mediocentro defensivo, con Fran Simón e Iván Rubio, con David Rodríguez, muy activo como siempre, más arriba en las labores de enganche pero siempre dejándose el alma en las labores defensivas. Fue titular el "renqueante" Arroyo pero no llegó De Pedro. Su puesto en el lateral izquierdo lo ocupó Jon Vega, metió el mister de centrales de Adriá Parera y Oriol Rey. Se cayó del once Gerica, de hecho no llegó a jugar ni un minuto, que estaba siendo titular. Tampoco jugó ni un minuto Adibe, que venía de estrenar su cuenta particular en Cornellá. More, desde el banquillo, jugó sus primeros minutos en La Fuensanta desde que lo hiciese en la final de la Copa del Rey Juvenil, con la camiseta del Real Madrid y a las órdenes de Guti.

La primera mitad fue igualada, con unos minutos de tanteo por parte de los dos conjuntos. La tuvo de cabeza Álvaro Moreno pero sacó una buena mano Marqueta. Respondío el Conquense con alguna buena ocasión de Jairo.

El paso por vestuarios le sentó bien al Conquense, que salió con una marcha más y a los seis minutos de la reanudación se adelantó. Centro lateral de Jorge y Jario, en estado de gracia, cabecea al fondo de la red. Lejos de echarse a atrás como en otras ocasiones, el equipo mantuvo el hambre ofensivo, en gran parte porque Jorge decidió echarse el equipo a las espaldas. Su buen encuentro tuvo el premio del gol. Robo y buen pase de Fran Simón a Jorge que al pisar el área recorta para dentro y su par lo derriba. Penalti tan claro como buscado por Jorge que se encargaría de lanzarlo y poner el 2-0 en el 72. No tuvo fuerzas ni confienza el Levante en intentarlo y en el Conquense hubo tiempo para que More jugase sus primeros minutos en Cuenca.