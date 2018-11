El Numancia cumple la máxima: si perdonas, lo pagas y pierdes

El fútbol está plagado de tópicos y uno de ellos es que si perdonas lo pagas. Y a veces muy caro. El Numancia pudo sacar algo positivo ante un buen Rayo Majadahonda en Los Pajaritos, pero Diamanka erró lo infallable casi a portería vacía dos veces. Incluso Viguera, en el descuento, falló un penalty, aunque Villalba marcó en la misma jugfada. No falló el cuadro madrileño y las dos claras que tuvo las metió para llevarse los tres puntos ante la desesperación soriana.

FICHA TÉCNICA Numancia: Juan Carlos; Markel (Jordi Sánchez, m. 75), Atienza, Escassi, Luis Valcarce (Unai Medina, m. 46); Kako Sanz, Diamanka, Fran Villalba; Marc Mateu, Guillermo (Borja Viguera, m. 56) y Oyarzun. Rayo Majadahonda: Basilio; Benito, Andújar, Rafa, Morillas, Varela; Iza, Óscar Valentín (Galán, m. 71), Enzo Zidane (Fede Varela, m. 56); Aitor García (Jeisson, m. 84) y Aitor Ruibal. Goles: 0-1, m. 18: Iza, de penalty; 2-0, m. 75: Aitor García; 1-2, m. 90: Fran Villaba. Árbitro: Pulido Santana (Comité Canario). Amonestó a Markel y Atienza (Numancia) y a Benito, Morillas, Andújar y Galán (Rayo Majadahonda). Incidencias: 2.953 espectadores en Los Pajaritos, con un centenar de aficionados del Rayo Majadahonda.

Frío, muy frío salió el Numancia al partido, a pesar de que a los cinco minutos pidió penalty por mano de un defensa madrileño. Pronto el Rayo Majadahonda se hizo con el control del juego y empezó a crear peligro, sobre todo por las bandas. En un error de Luis Valcarce, Enzo Zidane probó fortuna desde la frontal, pero su disparo se marchó alto. Fue el primer aviso, antes del gol visitante. Una internada de Benito por su banda terminó con el derribo del lateral madrileño por un innecesario empujón de Luis Vacarce dentro del área e Iza no perdonó desde los once metros. No reaccionaba el Numancia, que lo intentaba sin acierto en los pases en la medular, ni en los centros al área, que no encontraban rematador. El Rayo, cómodo, robaba y salía rápido en busca de la portería rival, mientras que a los rojillos les costaba mucho encontrarse en las combinaciones, con muchas pérdidas en la medular. Una falta lanzada por Varela, desviada por poco, precedió al remate de cabeza desviado de Diamanka a centro de Oyarzun y a un intento de Villalba, que no conectó un buen pase de Luis Valcarce dentro del área. Balas de fogueo de los sorianos, mientras que Varela volvió a chutar, deteniendo bien Juan Carlos. El descanso sólo podía servir para que el Numancia resetease tras una mala primera parte.

Tras el descanso, entró Unai Medina por un flojo Luis Valcarce, y Oyarzun y Mateu intercambiaron bandas, buscando más profundidad en ataque. Aparentemente daba sus frutos, con mayor intensidad por parte de los locales. Iza quiso romper esa inercia, pero su lanzamiento lejano se marchó fuera. También se iba el chut de Fede Varela, pero Juan Carlos quiso asegurar y tocó con la manopla desviando a córner. Con la salida al campo de Viguera volvió a apretar el cuadro local, generando ocasiones principalmente a balón parado, a cargo de Oyarzun. En un contraataque Aitor García perdonó con un remate centrado, fácil para Juan Carlos, cuando estaba totalmente solo en la frontal del área. Más inconcebible fue el fallo de Diamanka, que con todo a favor, tras una gran jugada de Mateu, disparó fuera desde el punto de penalty, perdonando el empate. Y ya para rasgarse las vestiduras, de nuevo Diamanka a dos palmos de la línea de gol mandando alta la dejada de Oyarzun. Y como el que perdona la paga, en un contraataque, con el Numancia volcado sobre el área rival, Ruibal y Aitor García, que solo tuvo que empujar, fabricaron el segundo tanto rayista, a 15 minutos del final. Desquiciado por su falta de acierto, el cuadro local aún quiso enmendar la plana, pero resultaba imposible. En tiempo de prolongación, Galán hizo una mano en el área. Borja Viguera lanzó la pena máxima, pero Basilio detuvo el lanzamiento. Tras un rechace, Villalba marcó el gol y pudo maquillar el marcador, que debió ser otro de haber acertado los rojillos en sus ocasiones.