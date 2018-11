'Seguimos igual, o peor, que hace un mes'

Decíamos hace solamente unas semanas que todo dependía de Irlanda, mejor dicho, de la solución que se le diera a la frontera irlandesa. Hoy, cuando ya sabemos que Theresa May ha llegado a un acuerdo con el negociador comunitario para el periodo transitorio de salida de Gran Bretaña de la UE y han establecido las normas para negociar la salida definitiva, resulta que el Gobierno de Londres se tambalea y el acuerdo parlamentario necesario no está tan claro.

Menos que claro, está bastante oscuro, tras que el líder laborista haya colocado por delante de los intereses de su país los de su partido y no vea otra cosa que unas elecciones anticipadas y la salida de la primera ministra con el rabo entre las piernas. El acuerdo, en lugar de estar más cerca, parece alejarse en el horizonte.

No me voy a detener en el análisis del Protocolo anejo al acuerdo que se refiere a Gibraltar, por cierto, publicado íntegramente y traducido en el portal 'Noticias Gibraltar', porque tal y como están las cosas, puede quedar en agua de borrajas, sin ningún valor, si no se consigue aprobar el acuerdo general, que ocupa casi 600 páginas, que afecta a toda Gran Bretaña.

Volvemos a estar en el mismo sitio que hace un mes, pese a los aparentes avances. Y, mientras tanto, quienes no quieren que la UE progrese en relevancia, poder, prestigio y peso económico y hasta militar, frotándose las manos. Estamos haciéndole, nosotros mismos, con ayuda de los populistas mentirosos de cualquier origen, el trabajo sucio a quienes solamente ven en la Unión Europea a un posible contrapoder que dificulte las ansias de hegemonía mundial que sigue anidando en las mentes de algunos dirigentes.

Hace tiempo que se abrió la veda del 'pim pam pum' contra la Unión Europea. Y el Brexit es solamente un capítulo de esta batalla, de momento, incruenta.