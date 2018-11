Sancionado por alquilar las habitaciones de un piso VPO del que no era el titular

El departamento de Vivienda del Gobierno vasco abre el expediente sancionador más grave hasta el momento en el ámbito de las VPO.y lo hace en Bilbao.

Según ha podido saber RADIO BILBAO, es la primera vez que se detecta un caso de subarriendo de este tipo. El propietario de la vivienda de protección oficial no solo no vivía en ella desde hace años, sino que se la alquilaba a una tercera persona y ésta, a su vez, alquilaba las habitaciones por separado.

Un caso inédito que se destapaba a consecuencia de una de las inspecciones programadas y realizadas hace unos meses por el departamento. En este caso al llegar a la vivienda, los inspectores se encontraron con cuatro personas, ninguna de ellas era el propietario y constataron que estaban de alquiler en el piso y que cada una pagaba 250 euros por habitación pero no al propietario sino a una tercera persona que tenía un contrato con el titular .y se encargaba de subarrendar el piso. El propietario se enfrenta ahora a dos sanciones por dos faltas graves que le impone el gobierno vasco, una de 6.0000 euros por la no utilizacion de la vivienda como domicilio habitual y permanente y otra de 20.000 euros por el incumplimiento del destino y uso de la vivienda protegida. es decir, por arrendarla y obtener un beneficio económico.

26.000 euros en total, la mayor sanción económica impuesta hasta el momento por el departamento que dirige el socialista Iñaki Arriola, superando los 11.500 euros que tuvo que pagar el propietario que puso en alquiler su vivienda VPO en Internet, uno de los casos mas sonados.

Según los uútimos datos, hasta junio se han incoado 270 expedientes sancionadores.

En este último caso de Bilbao, se ha dado al propietario un plazo de tres meses para que corrija la situación, advirtiéndole de que en caso contrario se iniciará expediente de expropiación de la vivienda