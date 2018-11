Urbano: "Me pegó un puñetazo en la cabeza"

El árbitro bizkaino Paul Urbano, que sufrió una agresión tras el partido de la liga EBA entre el Santurtzi y Mondragon Unibertsitatea, ha explicado en Radio Bilbao cómo ocurrieron los hechos. El colegiado, que no que querido desvelar en nombre del supuesto agresor, Imanol Martínez, director deportivo del Santurtzi, ha presentado una denuncia por agresión y amenazas ante la Policía, acompañada de un parte de lesiones.

Urbano ha manifestado que se encuentra "físicamente bien, pero anímicamente me encuentro muy tocado. Ninguna persona se merece eso".

El árbitro ha detallado los hechos: "Al finalizar el partido, cuando abandoné la instalación deportiva, me despedí de mis compañeros. En ese momento, cuando me disponía a coger la moto para desplazarme a mi domicilio, un responsable del club local apareció por detrás, me amenazó y me soltó un puñetazo en la parte posterior de la cabeza".