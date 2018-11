Concentración contra el abuso sexual infantil

A las siete de la tarde del lunes, la Asociación Garaitza convocó una concentración para protestar contra el abuso sexual y el maltrato infantil. Más de 200 personas quisieron romper con "este tema tabú" acercándose a la Plaza del Arriaga bajo el grito de "¡Ya no me callan!".

Al principio, fue una concentración silenciosa durante varios minutos, con personas que incluso se taparon la boca con un pañuelo negro. Con este silencio simbólico, querían mostrar lo que las víctimas sufren durante años de silencio. Tras ello, se leyó un manifiesto dónde se hizo hincapié en la importancia que tiene no hacer invisible este problema. De hecho, la concentración concluyó con el grito unánime de "¡Ya no me callan!".

En el manifiesto realizaron una serie de exigencias como "que no prescriban los delitos de abuso sexual cometidos durante la infancia", "que se diseñen programas de intervención y se habiliten centros específicos para atender a las personas que sufrimos abusos y dar apoyo y asesoramiento a nuestros familiares". También solicitaron "formación específica a todos los profesionales sociales, sanitarios, educativos y judiciales". Concluyeron mencionando que "es fundamental para la reparación de las víctimas que entre todos y todas rompamos el silencio".