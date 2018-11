Una victoria para soñar con algo más

El Cádiz sigue abonado a la buena racha. En Córdoba logró la cuarta victoria consecutiva para seguir escalando posiciones en la clasificación. Los amarillos son novenos a dos puntos del play off de ascenso y siete por encima de la zona de descenso.

La realidad es que a los de Cervera le sale todo bien y ayer fue la prueba palpable de ello. En un partido donde no jugó bien, y en el que quizás lo más justo hubiese sido un empate el Cádiz tuvo esa dosis de acierto y efectividad que en otras ocasiones se les volvía en contra. Las dinámicas existen y los gaditanos son un fiel ejemplo de ello.

Cervera repitió equipo, optando por dos puntas con Lekic y Manu arriba. Con un inicio equilibrado y un Córdoba que fue todo el partido a impulsos los de Sandoval, dieron el primer susto en el minuto ocho con un balón de Las Cuevas que se estrelló en la madera. Hubo momentos de agobio en la meta visitante, que a lo mejor no se traducían en ocasiones claras pero si en aproximaciones y en multitud de centros laterales que no encontraban rematador. Además, los locales tuvieron que hacer dos cambios por lesión en los primeros 15 minutos. A perro flaco... Cifuentes evitó el 1-0 en un disparo de Aguado. El Cádiz tardó en estirarse, aunque no fuese un primer periodo con el guion deseado para Cervera.

En el segundo tiempo, con los mismos protagonistas, el Cádiz logró controlar algo más y se puso por delante a los cuatro minutos. Otra vez era Manu Vallejo quien, tras una asistencia de Lekic, lograba el 1-0. Ambos, son una pareja que se complementa y el chiclanero aprovecha la experiencia de su acompañante para crecer como jugador. Pero la alegría duró poco. Un disparo desde fuera del área de De las Cuevas ponía el empate en el marcador. Nada podía hacer Cifuentes.

El Córdoba combinaba buenos momentos de fútbol que desconexiones inexplicables. El Cádiz sufría por momentos, pero en otros se hacía con el mando. Un partido de alternancias. Alex entraba por Lekic. La suerte se alió con el Cádiz con un disparo de De las Cuevas que se estrelló en el larguero. Otra vez, las dinámicas. Esto supuso que el Córdoba empujase aún más y que el Cádiz achicase agua como podía. Pero los locales se estaban rompiendo, el cansancio hacia mella, y el Cádiz contaba con el balón parado. La puso Aketxe que entró por Salvi, y remató imperial Marcos Mauro para poner el 1-2. Precisamente Mauro será el protagonista en la Tertulia de El Faro de mañana martes en SER Deportivos Cádiz. Cervera ya había agotado los tres cambios, Manu Vallejo se retiraba tocado por Carrillo. Ya sobre la bocina, Aketxe remataba sobre la línea otra buena jugada de ataque para poner el 1-3 definitvo.