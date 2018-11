Bruno cumple año y medio sin jugar

El capitán del Villarreal Bruno Soriano cumplirá este miércoles año y medio sin jugar por lesión con su equipo, ya que el último encuentro con la camiseta amarilla lo disputó en Mestalla en la última jornada de la Liga 2016-2017, donde el conjunto castellonense se impuso por 1-3.

La baja del jugador de Artana, de 34 años, es la más larga de las que ha sufrido un jugador del Villarreal y supera los dieciséis meses de inactividad de Giuseppe Rossi por una doble lesión de rodilla entre las temporadas 2011-2012 y 2012-2013.

En el encuentro ante el Valencia, el futbolista jugó infiltrado por sus problemas de rodilla, pero el plan era que descansara durante el verano y volviera a estar disponible al principio de la siguiente temporada, pero desde aquel partido Bruno no ha vuelto a vestirse de corto con su equipo.

La dolencia no le ha permitido concretar una fecha para su regreso y, por el momento, no se sabe si podrá llegar a actuar esta temporada, ya que tras el parón de aquel verano, los problemas no habían desaparecido y el 3 de julio de 2017 fue operado por los doctores Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado en Murcia.

Bruno fue sometido a una extirpación del osteofito en tuberosidad anterior tibial de su pierna izquierda, y se esperaba un periodo de recuperación de tres meses más, que a día de hoy ya son dieciocho.

En este tiempo, el jugador ha tenido fases de mejoría e incluso de cercanía al regreso a los campos de fútbol hasta el punto de haber llegado a trabajar junto a sus compañeros en el último mes de septiembre, cuando se barajó la oportunidad de que pudiera jugar en el actual noviembre.

Sin embargo, tras unos días de entrenamientos, el futbolista desapareció del equipo y del césped para regresar al gimnasio, lo que se interpretó como una recaída. En estos momentos se desconoce el tiempo que puede seguir fuera del equipo.

El club, durante este tiempo, no ha realizado una apuesta fuerte para cubrir ese puesto, a la espera de la recuperación de su capitán.

Bruno ha vuelto a reincorporarse de nuevo esta tarde al trabajo de campo en la ciudad deportiva de Miralcamp, con la intención de sumarse definitivamente al resto de compañeros en próximas jornadas.