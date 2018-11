Pedro Duque ve "poco probable" que el telescopio TMT sea instalado en Canarias

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha reconocido que es "poco probable" que el Telescopio de Treinta Metros (TMT) sea instalado en Canarias, aunque asegura que todavía "no hay nada definitivo".

Así lo ha indicado este lunes en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, donde ha presentado las líneas básicas de su Ministerio en materia científica.

El titular de este departamento ha informado de que el Ministerio ha mantenido reuniones en el Instituto de Tecnología de California (Caltech) y con las autoridades canarias para que este instrumento sea instalado en España. "Mantenemos el apoyo por si acaso la decisión es favorable a Canarias", ha insistido.

Durante su intervención, el ministro también ha informado sobre el yacimiento de telurio hallado en abril del año pasado, el más grande del mundo, en aguas al suroeste de la isla de El Hierro, en Canarias.

"Dentro de la Plataforma Continental reconocida, no sé muchos más detalles", ha admitido el ministro, que indica que el Ministerio que él dirige promete "la máxima transparencia" a la hora de informar al Gobierno de Canarias "sobre los diversos pasos que se den" sobre este yacimiento.

"Creo que podríamos, en un plazo de dos semanas, enviar una nota detallando hasta dónde se ha llegado en los avances dentro de esta acción del Gobierno relativa a ese yacimiento", se ha limitado a decir al respecto.

La senadora María del Mar del Pino Julios Reyes, de Coalición Canaria, ha lamentado que tanto el anterior Gobierno del PP y el actual no informe sobre este descubrimiento, cuando considera que "es fundamental" para las islas poder intervenir en todo el proceso de toma de decisiones, como es el de extracción del telurio como el de su explotación.

"Canarias no puede permanecer como un mero espectador y tampoco lo debe hacer España", ha dicho la senadora, que dice que "no parece lógico" que haya un posible enriquecimiento por parte de otros países, que actualmente cuentan con permisos de exploración en este área donde se ha encontrado este escaso material, pues España no tiene jurisdicción en el área donde se ha encontrado el yacimiento, a pesar de que en 2015 solicitó a la ONU la ampliación en 200-300 millas náuticas de la jurisdicción de la Plataforma Continental Canaria.