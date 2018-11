COAG pide que no se venda el aceite por debajo de su precio

COAG Jaén, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas en la provincia, ha querido en este inicio de campaña de aceituna hacer un llamamiento al sector para que sea responsable y no venda el aceite por debajo de su precio. Además, ha pedido transparencia para que el sector del olivar no se vea sometido a prácticas especulativas que pueden dibujar una realidad ficticia, falsa, que intente atemorizar a los productores para que vendan con precios que no lleguen a la rentabilidad mínima.

Denuncian desde la coordinadora que ya hace unos meses se extendió la idea de que nos encontramos en una situación de excedente de producto cuando eso no es real. De todos modos, lo primero habría provocado que determinadas estrategias empresariales vaticinaran unos escenarios empresariales que después no se han cumplido y que han hecho que muchos productores vendan el aceite a un precio por debajo de la rentabilidad, incluso por debajo de los costes de producción y con el consiguiente daño al sector.

COAG pide a los olivareros que sean sensatos y que no se dejen llevar por esos mensajes interesados o 'macutazos' que se dan en el sector. Además, también exige controles para garantizar la transparencia, unas medidas que pueden ir en que entidades como la AICA, Agencia de Información y Control Alimentarios, cuente con un plan especial de control, con medios suficientes para garantizar la fiabilidad de los datos, que ahora mismo, según COAG con 271.658 toneladas en las bodegas a mes de octubre, no justifican que el precio del aceite sea casi un euro más bajo que en 2017 ya que las cifras son muy similares a las de anteriores campañas agrícolas.