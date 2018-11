¿Martillo vs yunque?

Alguno que lea o escuche esta columna, me criticará por sostener que esta ciudad no es cofrade. Pero la verdad es que me da igual. A estas alturas de mi vida personal y cofradiera ya me puedo permitir ciertas licencias; y matizo que no lo es, más allá de un grupo máximo de cien hermanos por corporación que se alternan o rotan en sus órganos de gobierno y que en los últimos tiempos también lo hacen entre cofradías en distintos puestos de cierta responsabilidad.

Y claro, esto está generando una suerte de esquizofrenia cofradiera en algunos según sean ‘martillos’ o ‘yunques’, y me explico. Si a ellos les toca ejercer el gobierno son determinantes, expeditivos, inmisericordes y no dudan en ningún momento en la toma de decisiones. Y si se les preguntara se acogerían siempre al mantra de “es una decisión de la Junta de Gobierno…y hay que respetarla”.

Por contra, cuando esa o similar situación la padecen ellos, en otras de sus hermandades o en otros de sus roles cofradieros, se rasgan las vestiduras, apelan a la caridad -o más bien a la falta de ella-, y tiran de todo ese repertorio de ‘lugares comunes’ que desgraciadamente pueblan repetitivamente el pobre, vacuo y fatuo lenguaje de nuestro microcosmos cofradiero.

Yo que quieren que les diga. La doble moral de algunos es para hacérselo mirar o recordarles el viejo refranero: “Cuando fuiste martillo no tuviste clemencia; ahora que te toca ser yunque…mejor que tengas paciencia”.