"Me tenían que sacar del campo, no quería salir con lo que nos estábamos jugando"

Juan Luna, defensa del Xerez CD, que el pasado domingo se tuvo que retirar del terreno de juego antes de acabar el partido ante el Cabecense, deberá estar al menos 48 horas de reposo, a causa del esguince cervical que se produjo en una acción fortuita del encuentro.

El futbolista cordobés, no se descarta para el encuentro ante La Lebrijana del próximo fin de semana, pero aún es pronto para saber si ya estará recuperado para entonces. Lo que sí recuerda es la acción que acabó con su retirada en ambulancia hacia la clínica Beinman: “cuando golpeo el balón con la cabeza caigo al suelo y las piernas me temblaban, pasé un mal rato, yo no quería salir, me tenían que sacar del campo, nos estábamos jugando mucho, se habían hecho los tres cambios y no me daba la gana salir”.

El central se muestra “muy agradecido” por el trato que recibió en la clínica y por “el cariño” que ha recibido por parte de muchos aficionados en las redes sociales: “no me di cuenta de casi nada cuando me retiran, pero luego he visto como la gente en la grada me aplaudía y se preocupaba por mí, llevo dos meses pero le tengo ya un cariño al club y a la afición increíble”.