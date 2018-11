La guerra interna en Cilus desemboca en la salida de la facción de Linares

El grupo político con un concejal en Linares (Javier Bris) ha pasado a llamarse Cilu-Linares, eliminando la “s” final. Pero el cambio de nomenclatura lleva detrás una crisis que se remonta a 2016 y ha acabado con la separación del equipo local y la imposibilidad de presentarse a las elecciones andaluzas, como era su intención. La escisión comenzó cuando el otro único concejal en España de Cilus, Francisco Torrecillas de Albox, logra la alcaldía tras pactos en el municipio almeriense. “Ahí empieza la guerra y el grupo de Linares empiezan a hacernos la vida imposible a los que estábamos a favor del señor Torrecillas, enviaban a los periódicos de Almería las actas del Comité Ejecutivo, algo que Javier Bris tenía que haber custodiado”. Rosana López, presidenta de Cilus en España.

Se genera entonces una lucha de poder por hacerse con el partido, cruzándose demandas judiciales entre medias. López se refiere a un comité ejecutivo de Cilus donde el otro “bando consiguió sacar a todas coordinaciones de los otros municipios para quedarse los de Linares con partido, y así fue como, de repente, nos echan a todos, a mí me ponen una querella criminal, me piden cinco años de cárcel, algo que el juez desestimó y archivó”. Ahora cursa una demanda civil, pero “tanto en las elecciones catalanas como las andaluzas, las Juntas Electorales me han reconocido a mí como presidenta”.

“Cilus no permite la doble afiliación y el equipo de Linares ya no pertenece al partido que fue votado en las últimas elecciones locales”, por lo que se cuestiona la presidenta si Javier Bris sería un concejal no adscrito, aunque no van a tomar medidas al respecto.

Por su parte, Cilu-Linares afirma a esta emisora que “prefieren alejarse de la polémica y centrarse en esta ciudad, de ahí crear un proyecto propio aglutinando al 90 por ciento de los afiliados que son de Linares”. Cilu valora ampliar las declaraciones sobre esta cuestión más adelante.