Nel Martí anuncia que no se presentará a las primarias de Més per Menorca

Nel Martí, coordinador y diputado de Més per Menorca ha anunciado este lunes su intención de no volver a presentarse como candidato, ni al Consell Insular de Menorca, ni al Parlament, de cara a las elecciones primarias que la formación menorquinista prepara para el próximo mes de diciembre.

En un breve comunicado a través de las redes sociales, Martí explicaba que “en estos ocho años de labor legislativa he intentado siempre estar al servicio de la gente, y en especial de la gente de Menorca por la que fui elegido. Quiero que sepas que para mí ha sido todo un honor representar y defender Menorca. No ha sido fácil, nada fácil, es cierto. Pero ha valido la pena, estoy convencido. También quiero pedir disculpas en lo que haya podido fallar, y sobre todo agradecer -muy, mucho- la confianza que me ha otorgado la gente para poder trabajar a favor de Menorca, desde el menorquismo de las personas, del paisaje y del país. Sin tod@s vosotr@s no lo hubiera podido hacer. Gracias, de todo corazón.”