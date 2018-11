Dime qué lees y te diré quién eres

LA ENFERMEDAD Y EL REMEDIO. Murcia ha vuelto a ser noticia en el conjunto de la nación por dos razones. En primer lugar, porque el Real Murcia ha desencadenado una auténtica ola de solidaridad para que el club centenario no desaparezca.

Me parece digno de todo elogio que incluso algunos de los famosetes se decanten por comprar acciones y ayudar así a un equipo del que, hasta ahora, se han querido aprovechar de su nombre para hacer negocio, sin otra finalidad ni sentimiento alguno.

La otra noticia ha sido mucho menos solidaria y agradable. A las puertas de un hotel de la capital murciana se armó una auténtica marimorena entre el nuevo y emergente partido llamado Vox, de inconfundible e inequívoca ideología ultraderechista, y un nutrido grupo de exaltados a los que han calificado de antifascista.

El remedio ha sido peor que la enfermedad. Para proclamar su ilegalización, para luchar contra las ideas de Vox, les están dando una publicidad que no merecen, propiciando así que aparezcan en las portadas de todos los periódicos, en la noticia central de radios y televisiones.

Flaco favor le hace a una sociedad que, cuando es en verdad inteligente, es capaz de defenderse a base de indiferencia y silencio. Quien calla, jode y apaña, solía decir mi madre con cierta frecuencia. Y no le fue mal del todo.

Hace dos siglos y medio, un excelente escritor al que ya nadie lee, José de Cadalso, escribió en uno de sus libros más espléndidos, Cartas marruecas, la siguiente frase que me permito poner sobre la mesa: “El patriotismo ya no existe, sencillamente porque ya no existe la patria”.

LISTADO DE TÍTULOS. Los gustos literarios del Secretario General del PP, Teodoro García, no se pueden calificar de otro modo que de paupérrimos. El flamante campeón del mundo de lanzamiento de hueso de oliva recurre, como material bibliográfico, a la poesía chabacana, casposa y agropecuaria de un ferroviario franquista aficionadillo a la literatura.

Mal empieza quien sueña con comerse el mundo con una suficiencia y una soberbia que a veces produce sonrojo. ¿Es capaz un personaje de esta enjundia, con este más que sospechoso nivel intelectual, de plantear en el Congreso de los Diputados cómo debería, pongo por caso, ser el nuevo Plan de Educación para todos los españoles? Daría mi reino no por un caballo, sino por conocer el listado de sus autores favoritos y de sus obras predilectas.

Dime qué lees y te diré qué clase de persona eres.

Pepe Belmonte