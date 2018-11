Noviembre no es solo el penúltimo mes del año o el mes de los difuntos, el del Black Friday o el de los derechos de los niños. Noviembre es también el mes de los bigotes. ¿O acaso todavía no se han fijado que en las últimas semanas cada vez son más los jóvenes y no tan jóvenes que lucen un orgulloso mostacho?

Porque noviembre se ha convertido ya en Movember, el mes de los bigotes, el mes de la salud masculina, algo que quizá pueda sonar extraño en estos tiempos de lucha contra la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres.

Pero si de verdad se cree en esa igualdad, por qué no vamos también las mujeres a posicionarnos junto a los hombres en su lucha contra las enfermedades que les afectan de forma exclusiva, como el cáncer de próstata o el testicular.

Y este es el sentido de toda esa proliferación de bigotes otoñales. El movimiento Movember nació en Australia en el año 2003 como un gesto de solidaridad de un grupo de jóvenes hacia un amigo afectado por un cáncer de próstata. Desde entonces, ha ido extendiéndose por todo el mundo a través de una fundación sin ánimo de lucro denominada Movember que recauda fondos para la lucha contra esas enfermedades masculinas mediante la financiación de trabajos de investigación científica.

La iniciativa Movember consiste en dejarse crecer el bigote durante el mes de noviembre con el fin de sensibilizar a la población sobre esos problemas de salud que sufren los hombres, recordar la importancia de los tratamientos preventivos y también recaudar fondos para financiar la investigación médica.

El bigote no es más que otro símbolo de los muchos que ya conocemos para apoyar causas solidarias: el pañuelo rosa del cáncer de mama o el lazo rojo de los enfermos del sida. La Asociación del Cáncer usa el color verde y la del autismo el azul. El mostacho se une ahora a esta nómina de símbolos solidarios y como tal debemos apoyar a quien durante estos días decide lucirlo.

Así que los hombres ya saben, un mes al año pueden dejarse crecer el bigote sin avergonzarse porque ya no esté de moda o no les quede demasiado bien. Y las mujeres, el bigote, no, pero comprensión y apoyo, sin duda alguna.