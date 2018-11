Denuncian que trabajadores de Gullón llevan más de 15 años encadenando contratos temporales

Según ha confirmado Radio Palencia de la Cadena SER, la Inspección de Trabajo investiga si la empresa Galletas Gullón, afincada en Aguilar de Campoo (Palencia), ha incurrido en fraude por abuso de la contratación temporal. Según consta en la denuncia que se está investigando, "hay trabajadoras y trabajadores cedidos por la ETT Randstad a Galletas Gullón desde hace incluso 15 años o más. La práctica habitual es mandarles al paro tras 24 meses trabajados y contratarles siete meses después". La sección sindical de CCOO en la galletera denuncia esta práctica "durante años y años para burlar el precepto legal".

En la denuncia se especifica que son muchos los trabajadores cedidos por la ETT que han superado los 24 meses sin que hayan adquirido la condición de trabajadores fijos, ni en Gullón ni en Ranstad. Se refieren además a los accidentes laborales de trabajadores de la ETT cedidos a Galletas Gullón. Concluyen que llama la atención el alto número de trabajadores cuyo contrato finaliza estando en situación de baja y que vuelven a ser contratados tras el alta médica. También los casos de "altas voluntarias" de trabajadores que aún no están curados y en consecuencia, no se reincorporan a trabajar ni cobran baja médica.

En cuanto al conocido como cuarto turno de mantenimiento, limpieza y puesta a punto de la fábrica los sábados, aunque tiene que hacerse por personal voluntario, la dirección de la empresa no acepta a los voluntarios ya acude a trabajadores cedidos por Randstad a los que no abona los 50 euros de retribución semanal ni el día de descanso que corresponden por esta actividad, según consta en la denuncia. Puestos con contacto con la empresa, desde su gabinete de comunicación afirman que el departamento de Recursos Humanos no tiene conocimiento de la existencia del escrito de denuncia y que se ha hecho un esfuerzo por parte de la galletera al afianzar en el convenio 200 contrataciones indefinidas.