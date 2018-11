'The APP Date La Rioja', una herramienta de creación de contenido

The App Date es el referente internacional para la creación de contenido, investigación y promoción de apps. A través de diferentes proyectos trabajamos en una visión integral del sector de las aplicaciones que va desde la divulgación con eventos de inspiración y networking como son la cita mensual The App Date y el encuentro anual The App Fest; la realización de contenidos con The App TV; la formación con The App School; la investigación con The App Intelligence y la recomendación de apps con Atrappo. El objetivo principal de The App Date no es otro sino fomentar una cultura de las apps entendidas como un como un fenómeno multi-dispositivo (internet de las cosas ) y multi-disciplinar (para todo tipo de sectores y públicos) que ha transformado nuestras vidas.

Nuestras acciones van dirigidas a inspirar a la sociedad, atraer talento, provocar sinergias profesionales, incentivar el emprendimiento y liderar el ecosistema de innovación del sector de las aplicaciones. The App Date ya está presente en numerosos países del mundo hispano-portugués y próximamente comenzará su actividad en nuevas ciudades, ampliando así su red de conexiones que acerca las posibilidades del mundo de las aplicaciones tanto a profesionales como apasionados del mundo de las apps.

En sus cuatro ediciones, The App Date La Rioja se ha consolidado como una cita imprescindible para inspirarse en el sector de las aplicaciones y potenciar las conexiones profesionales. Con un público heterogéneo formado por profesionales de las apps, empresarios de los sectores tradicionales, emprendedores tecnológicos y mentes abiertas a las nuevas realidades esta cita supone una clara apuesta por el emprendimiento tecnológico en la región.

