Mikel Lasa: "La Real tiene equipo para luchar por Europa"

Mikel Lasa acaba de llegar de China, donde ha trabajado como entrenador de la escuela del Real Madrid. Ha estado allí los últimos tres años creciendo como entrenador. Ahora mira al futuro con optimismo, mientras no pierde de vista a sus equipos.

-¿Qué tal la experiencia por China?

Bien, recien aterrizado de China, y ahora un poco adaptándome de nuevo a la nueva vida aquí. La experiencia ha sido muy buena, estoy contento por el paso que dí hace tres años. Todo ha sido muy enriquecedor.

.-Supongo que todo será muy diferente, especialmente el fútbol...

Un poco en general todo, la cultura, la idiosincracia, la forma de vivir, la forma de pensar, la comida... Pero me adapté bastante rápido, aunque al principio me costó un poco. Y la verdad es que mi estancia la siento como muy fructífera.

-Se dice que el fútbol en China está bastante retrasado al europeo, o ya no es tanto, y esa afirmación es un poco mito...

Lo que es´ta claro es que todavía les queda camino por recorrer. Porque el fútbol en China es un deporte nuevo y lleva poco tiempo funcionando. Ahora lo están fomentando mucho, incluso en las escuelas lo han puesto como algo obligatorio, y poco a poco van creciendo. Necesitarán tiempo, pero seguro que llegarán a lo que quieren.

-¿Qué es lo que notó que estaban más retrasados en el fútbol?

El fútbol base, sobre todo eso. Porque la verdad creo que todavía muchos niños no conocen bien el juego éste. Donde yo estaba sí que el fútbol lo iban entendiendo y cada vez lo juegan mejor. Pero en muchas zonas todavía era un desconocido. Pero en cuanto pongan la máquina a funcionar, sólo por probabilidades, por cantidad de niños que tienen, imagino que podrán salir niños buenos.-

-¿Y ahora qué? ¿Por dónde pasa su futuro?

No descartó volver a China, sinceramente. Eso sí, estoy buscando otras alternativas un poco más a nivel profesional. Ahora toca esperar un poco, y el tiempo dirá hacía que camino voy.

-Descartar nada, supongo. Lo digo porque aquí tenemos Zubieta y la Real...

Claro, claro. De hecho sería idela poder entrenar en el organigrama de la Real, pero entiendo está complicado. Pero no descarto eso, ni otras cosas. Estoy abierto a todo. Ya rompí la barrera del miedo a salir de casa, estuve tres años en China, aprendí mucho, y por eso no descarto nada, me siento preparado.

-Hablando de la Real, ¿cómo está viendo al equipo de Garitano?

La verdad es que en China era complicado ver partidos de la Real. Porque los partidos eran de madrugada, y no los echaban los partidos en la televisión. Así con mi compañero, Rubén Gallego, que también es muy de la Real, nos juntabamos para verlos por internet. Y de lo que he visto te digo que tiene entrenador nuevo, filosofía nueva, modo de juego nuevo, metodología diferente... y todo eso hace que les esté costando un poco, pero en ese camino para adaptarse, se están sacando puntos muy importantes, así que soy optimista de cara al futuro.

-Le pregunto por Theo. Lateral izquierdo como usted. Que intenta en la Real volver a recuperar el nivel que tiene tras un año complicado en el Madrid. Y usted sabe lo que es pasar por un club como el Madrid...

Venía de hacer una temporada muy buena en el Alvaés, y pasó un año complicado en el Madrid porque ahí tienes lo mejorcito y nunca es fácil. Y él que estaba acostumbrado a jugar todos los partidos... no es fácil pasar a casi no jugar nada. Así que ese año difícil le pesa, claro, le restan confianza y lo evidente es que en la Real la puede recuperar con minutos que tendrá en la Real. Y eso le hace coger el nivel de Vitoria. Porque es un buen jugador.

-¿De verdad ve equipo en la Real como para pelear por Europa?

Creo que sí, la Real tiene equipo para pelear por Europa. Lo que pasa es que en el fútbol no siempre sale todo como parece. Claro que hay jugadores para ello, pero hay muchos otros con igual de opciones y se tienen que dar las circunstancias para estar arriba, ojalá sea así.

-¿Y lo de sacar más puntos fuera que en casa no le sorprende?

Sí, como a todos, supongo. Pero el fútbol nunca sabes dónde vas a sacar los puntos. Lo normal es que sea al revés, pero hay que ser optimistas, si seguimos la racha fuera y enderezamos lo de casa, entonces será muy posible que la Real esté con los de arriba.

-Le pregunto por su otro equipo, el Real Madrid que visita un campo guipuzcoano: Ipurua.

Sí, también lo sigo. Ipurua es muy difícil para cualquier equipo, no sólo el Madrid. Y con Mendilibar más todavía. Le costará sacar puntos en Ipurua, eso lo tengo claro.

-¿Qué me dice de que hayan puesto a Solari como entrenador hasta final de Liga?

Pues que lo resultados y los partidos le están haciendo que se quede, es así. Se lo gana él. Me laegró, porque lleva mucho tiempo allí, conoce a los jugadores, y por los resultados ya se ve que con él todo va mejor.