Santander Sí Puede, IU, Podemos y Equo se unen para acabar con el gobierno del PP

Santander Sí Puede, IU, Podemos y Equo han unido sus fuerzas para generar un espacio de confluencia de las fuerzas de izquierda y presentar una candidatura conjunta a las próximas elecciones municipales, para un cambio de política en una ciudad en la que consideran que el Partido Popular "lleva cuatro décadas gobernando con mano de hierro y de espaldas a los ciudadanos".

Los concejales Antonio Mantecón (Santander Sí Puede) y Miguel Saro (IU), junto con Lydia Alegría (Podemos) y Gabriel Moreno (Equo), han explicado los principales objetivos de esta confluencia de fuerzas de izquierda, que es solo un "primer paso", porque pretenden "llegar más lejos" de las elecciones ya que comparten muchos de sus planteamientos.

En las elecciones municipales de 2015 Izquierda Unida y Ganemos (formación con la que se presentó el actual concejal no adscrito, Antonio Mantecón) obtuvieron más de 10.000 votos.

Los representantes de estos partidos han señalado que, "conscientes de que el tiempo apremia", ya se ha convocado una asamblea para este jueves en la que se dará cuenta de los pasos que están dando diferentes grupos de trabajo para la elaboración de un "programa común".

Además, han explicado que para determinar la lista de candidatos con las que esta confluencia concurrirá a las elecciones se llevará a cabo un proceso de primarias abierto a toda la ciudadanía, que previsiblemente tendrá lugar en febrero y del que saldrá también el nombre de la persona que encabezará la candidatura.

"El objetivo es que el próximo alcalde sea alguien de este proyecto" ha subrayado Mantecón al ser preguntado por la posibilidad de que, tras los comicios, la confluencia apoye al socialista Pedro Casares para que éste sea alcalde.

Además, Saro ha apuntado que no han contado con el PSOE para la unión de fuerzas de izquierda, entre otras cosas, por las "ataduras en materia de programa" que tiene este partido.

Mantecón ha destacado que la confluencia se va a producir, en primer lugar, "por responsabilidad", porque de no hacerlo, los representantes de estos partidos no podría "mirar a la cara" a los vecinos de Santander. "No entenderían que no hubiéramos sido capaces de crear un espacio de confluencia común", ha señalado Mantecón.

"La ilusión nos desborda", ha añadido el concejal no adscrito, para quien Santander, bajo el mandato del PP, es una "ciudad hundida, con un aroma rancio", en la que los populares están dejando "cicatrices" como la crisis demográfica, estancamiento económico y diferencias de clases sociales cada vez más acusadas.

Para Mantecón, las fuerzas de izquierda tendrán en la próxima cita electoral una "oportunidad histórica" para dar el relevo a un PP, contra cuya gestión hay un "clamor popular" y que "se descompone" mientras ya tiene como "único apoyo" al "tránsfuga" David González.

Por su parte, Saro ha dicho que la confluencia tiene el objetivo de erigirse como "herramienta" de cambio, mediante propuestas encaminadas a que Santander tenga unos servicios públicos directa y eficientemente gestionados por el Consistorio y unos servicios sociales "efectivos y eficaces" para los más desprotegidos.

También abogan por "movilizar" los miles de viviendas vacías que hay en Santander y por un "urbanismo real" que elimine las diferencias existentes entre los barrios de la ciudad; políticas culturales gestionadas por el propio Consistorio sin recurrir a la externalización y una ordenación sostenible con el medio ambiente.