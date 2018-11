Sensibilitat de pot

La denúncia del sindicat de policies i bombers al voltant d'eixa dona de Xirivella que necessita protecció, està amenaçada ella i els dos fills que té, i saber que no té més que un agent i mig és al·lucinant. I diu molt de la realitat de la sensibilitat política cap este tema. Soles un policia i un agent interí, sense armes i cap competència, per als tres. I després venen les cares llargues i els compromisos davant les càmeres. Però esta és la realitat, les retallades posen en perill la vida d'una dona i els seus fills. Cal una implicació real, menys paraules, més fets i que si a eixa dona li passara alguna cosa que als responsables de no protegir-la caiga tot el pes de la llei.