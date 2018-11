La oposición quiere que el hospital de Burgos sea público pero "no a cualquier precio"

Dos años y medio después de que arrancara la comisión de investigación en las Cortes para conocer los presuntos sobrecostes del Hospital de Burgos, este lunes 19 de noviembre se han presentado las conclusiones por parte de la oposición. Se trata del único hospital de gestión mixta de la comunidad, es decir, que no es cien por cien público. Sólo ha faltado a la rueda de prensa el PP que ya ha dado sus conclusiones por separado el viernes pasado.

Toda la oposición pide que el hospital pase a manos públicas pero "no a cualquier precio". La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, explica que "habrá que estar vigilantes para ver en qué términos esto retorna a la gestión pública". Un argumento con el que han coincidido todos los portavoces en la comisión de los diferentes grupos parlamentarios.

Tras la comisión ha quedado claro, dice Mercedes Martín, PSOE, que "no hubo razones que justificaran que el hospital no fuera público, todo fue una cuestión ideológica". Reconocen que han detectado varias irregularidades pero que "aún no tienen decidido si acudirá a la Fiscalía", explica Luis Briones, PSOE.

El procurador de IU, José Sarrión, habla de "un coladero de dinero público, alrededor del cual ha habido una opacidad permanente por parte del PP y que al final sólo se ha conseguido salvar a empresarios amigos de la Junta como Méndez Pozo".

Para Manuel Mitadiel, Ciudadanos, el argumento de la Junta de que se optó por este modelo porque era la única forma de sacar adelante el hospital en tiempos de crisis no se sostiene y da un dato apra evidenciar el fondo agujero negro de dinero público que ha sido el hospital de Burgos "estimamos que en el primer reequilibrio ya ha habido un sobrecoste de 37 millones de euros sin IVA"