Doctor Martínez-González: "El pan blanco, la leche y el azúcar son enemigos para una dieta sana"

En Salud a ciencia cierta (Planeta) el mayor experto en dieta mediterránea sobre todo nos habla de salud a través de la alimentación. El doctor Martínez-González es doctor en Salud Pública por la Universidad de Granada y doctor visitante en Harvard. Su estudio de más de 10.000 personas sobre la dieta mediterránea es uno de los más amplios que se han realizado en Europa sobre nutrición. Sostiene el doctor Martínez-González que la obesidad no es un problema de estar o no estar bien, sino que es un problema de salud y que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Por ejemplo, el tomar tres piezas de fruta al día

Sin tapujos habla del marketing de las grandes marcas, de las presiones, de los estudios a la carta y se enfrenta también a los mitos que pasaron de generación en generación como el de las bondades de la leche y el plan blanco; o que los frutos secos engordan, que la obesidad es genética o que existen las dietas milagro. Salud a ciencia cierta se enfrenta a nuestros peores enemigos y explica como ganarles: el tabaco, sedentarismo, la comida basura, el estrés, el colesterol son algunos de ellos. Pero hay otros que todavía tienen bastante buena prensa como el azúcar y su poder adictivo al que se le da poca importancia a sus efectos devastadores en nuestro organismo.

Y ya que es un libro para una vida sana, también hay una serie de recetas que nos pueden dar pistas de que se puede comer sano y rico. Pero sobre todo sano.