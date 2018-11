"La situación en los juzgados es caótica y va a peor"

Jueces y fiscales vuelven a protagonizar una jornada de huelga tras la que secundaron por primera vez en mayo de este año. Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han convocado la jornada de huelga general para este lunes 19 de noviembre. Aseguran que el Ministerio de Justicia, pese al cambio de gobierno, sigue sin atender sus reivindicaciones laborales y salariales.

Una jornada de paro histórica en la que pondrán de manifiesto el caos en el que imparten justicia, en los juzgados y todo va a peor. Según la delegada provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura Pilar Astray han llegado a una situación límite, hay una necesidad imperiosa de que se habiliten más medios humanos y materiales, la ciudadanía no encuentra una respuesta satisfactoria porque los juzgados están desbordados.

Urgen más juzgados de lo penal y de instrucción para evitar los refuerzos, la carga de trabajo es tal que algunos señalamientos llevan el retraso de más de un año, los asuntos de familia o relacionados con el consumo, como las clausulas suelo, están colapsando también y el expediente digital ha complicado más la administración de justicia.

La magistrada, que confiesa abiertamente que secundará la huelga, habla de parches, no de soluciones y con respecto a la detracción de sus nóminas, por primera vez en la historia, por adherirse al paro señala que es un motivo de alegría porque, por fin se les reconoce este derecho.

Desde las Asociaciones convocantes esperan que el Gobierno sea sensible a sus reivindicaciones, advirtiendo que no es un problema de los jueces, si los juzgados no funcionan debidamente se genera un problema de seguridad jurídica y económica en perjuicio de la ciudadanía.

Jornada de paro, que estará acompañada también de una concentración a las puertas del edificio de los juzgados, a partir de la una del mediodía, donde se volverá a repetir la imagen insólita de jueces y fiscales, colgando sus togas para exigir más medios y atención a la justicia.