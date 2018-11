El escritor Manuel Vilas estará en el Encuentro de Clubes de Lectura de Cuenca

En el espacio El rincón de leer que emitimos cada lunes en Hoy por Hoy Cuenca, esta semana Begoña Marlasca nos ha traído el libro Ordesa (Alfaguara, 2018) de Miguel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962), que asistirá el 30 de noviembre al III Encuentro Provincial de Clubes de Lectura de las bibliotecas públicas de toda la provincia de Cuenca, que tendrá lugar esta vez en Villamayor de Santiago.

“Ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido, y que el dolor tuviera materia y medición. Hay seres humanos que pueden soportarlo, yo nunca lo soportaré”.

Portada del libro 'Ordesa' de Manuel Vilas. / Alfaguara

Así comienza esta novela que nos ha presentado Begoña Marlasca y que Manuel Vilas decidió escribir tras mirarse en el espejo y descubrir que cada día se parecía más a su padre, ya fallecido. Una novela impregnada de dolor y tristeza pero que también es un canto a la vida como los versos de Violeta Parra que abren sus páginas: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto. / Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. / Así yo distingo dicha de quebranto, / los dos materiales que forman mi canto”.

En el programa, Begoña Marlasca ha presentado también al Manuel Vilas poeta del que destacamos aquí algunos versos:

MacDonalds siempre está lleno.

Es el mejor restaurante de Zaragoza,

una alegría despedazada nos despedaza el corazón:

por tres euros te llenan de cajas, de vasos de plástico, de bolsas,

de pajitas, de bandejas.

Es el mejor restaurante del mundo.

Es un restaurante comunista.

….

En Londres, en París, en Buenos Aires,

en Moscú, en Tokio,

en Ciudad del Cabo, en Tucson, en Praga,

en Pekín, en Gijón,

somos millones, la tarde harapienta,

el dolor en el cerebro, la comida,

millones en miles de subterráneos esparcidos

por la gran tierra de los hombres.

Estoy en paz aquí con todo: barata la carne, barata la vida,

baratas las patatas…

Poema HU-4091-L

Me salvaste de la lluvia ácida y de la nieve sin ángeles.

Con tu aire acondicionado, que está intacto

después de doce años, impediste

que me quemara vivo en los veranos españoles.

Ese aire frío que me subía por la pierna, ay.

Y eras blanco,

Porque la santidad y el amor industrial y la velocidad son blancos.

Y cómo me gustaba tocarte las marchas,

y cómo te ponía la quinta, eh, y qué caña te metías,

Narciso, que eras un narciso…

Y ahora todo ha acabado…