Baraja no se arrepiente de haber entrenado al Sporting esta temporada

Rubén Baraja se va del Sporting sin "arrepentimientos". Así lo afirma en una carta en la que se despide del club en el que ha trabajado durante casi un año, hasta que la derrota en el derbi derivó en su destitución. Una etapa, la suya como rojiblanco, que considera "apasionante". Admite con filosofía su destitución como entrenador, asumiendo que "los resultados, lo aceptamos como profesionales, determinan la realidad, pero no reflejan el trabajo realizado".

Desliza el vallisoletano que el pasado verano manejó otras ofertas, pero que apostó por quedarse en Gijón y que, a pesar del resultado, no se arrepiente. "Cuando al principio del verano, entre varias opciones, decidimos nuestra continuidad en Gijón sabíamos que el listón estaba alto, pero teníamos la ambición clara de mejorar la pasada temporada. No ha podido ser, pero no hay arrepentimientos, ya que por cada día en el Sporting de Gijón uno debe estar agradecido", relata Baraja.

En el capítulo de agradecimientos, el ya exentrenador del Sporting destaca especialmente a los jugadores, "que sufren como nadie en los malos momentos" y para los que pide apoyo. Y expresa su deseo de que pronto lleguen "esos triunfos, que siempre dan equilibrio y serenidad, tan necesarios para lograr objetivos".