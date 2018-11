Bautista: "Ojalá que me sigan queriendo tanto o más el año que viene cuando esté en Superbikes"

Concluye una era para el piloto del Ángel Nieto Team en Valencia, en un fin de semana en el que se ha despedido de la categoría de MotoGP. Álvaro Bautista no ha podido cruzar la línea de meta en su última carrera con el equipo en MotoGP al irse al suelo cuando rodaba entre los diez primeros tras la reanudación. El español, que se lleva del Mundial un título de campeón de 125cc en 2006, un subcampeonato de 250cc en 2008, 16 victorias y 49 podios, afronta ahora un nuevo reto en el Mundial de Superbikes de la mano de Ducati.

Álvaro Bautista (caída): “Ha sido una lástima acabar así, pero así son las carreras. Al final, correr en agua tiene estas cosas. En la primera carrera ha empezado a llover demasiado y han hecho bien en pararla. En la segunda parte, me encontraba mejor, con más confianza, pero en la curva doce, cuando me he querido dar cuenta, la rueda trasera me estaba pasando por el lado y la moto me había lanzado. Ha sido un buen año, tenemos que estar contentos de lo que hemos conseguido. Me llevo de esta etapa en el Mundial el cariño de la gente, he recibido mucho cariño de la afición. Ojalá que me sigan queriendo tanto o más el año que viene cuando esté en Superbikes”.