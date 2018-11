El ayuntamiento de Toledo expedienta a la empresa que cortó con una radial el Puente de Alcántara

El Ayuntamiento de Toledo ha acordado, a partir de los informes técnicos municipales, iniciar los trámites para la apertura de un expediente a la empresa Casa Álvarez, adjudicataria del proyecto de iluminación monumental del Puente de Alcántara, ya que se ha considerado que se incumple el pliego de condiciones técnicas que debe regir esta nueva instalación.

El Gobierno municipal ha enviado a los medios un comunicado en el que subraya, no obstante, que el informe del control arqueológico que certifica Global Arqueología, pone de manifiesto que "los trabajos no han dañado en ningún caso las partes históricas del puente, no habiendo por lo tanto afección sobre el Patrimonio Histórico de Toledo"

Este documento técnico explica que desde el pasado 8 de noviembre se está llevando a cabo esta actuación "sin provocar daños al patrimonio arqueológico de Toledo, dado que los elementos pétreos de la calzada no son los originales".

EL PP pide un estudio serio

El Grupo Municipal Popular exige un estudio lo suficientemente serio que diga como se tiene que arreglar ahora el puente antes de que se vuelva a tocar y dice el concejal Jesús Labrador que es increíble que se pueda proteger más un solado normal del casco histórico con una antigüedad de 30 o 40 años que las baldosas del puente de Alcántara.

Labrador pregunta al viceconsejero de cultura, Jesús Carrascosa, si va a adoptar alguna medida.