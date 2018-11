El día de la entrega de medallas del Ironman de Vitoria, Eneko Llanos acompañaba a su mujer, Ruth Brito, en el Palacio de Congresos Europa. "No voy a correr en Hawai este año. He tenido algunas molestias y no estaré allí. Ha cambiado el sistema de puntos para poder competir y ahora, o ganas un triatlón oficial, o lo tienes muy complicado", aseguraba el vitoriano. Se le veía un poco desmotivado.

Pues bien, ha cambiado sus planes habituales y la pasada madrugada se plantó en la línea de salida del Ironman de Arizona, prueba talismán para él ya que también había ganado allí en 2011. Pero lo cierto es que el vitoriano no levantaba los brazos en ninguna prueba de este nivel desde 2013 en Frankfurt (Alemania). Esta pasada madrugada, después de 8 horas, 4 minutos y 24 segundos, ha vuelto a lo alto del cajón.

Tras el segmento de natación, Nicholas Graner ha salido en cabeza. Detrás quedaban 3,8 kms de nado. El alavés le seguía en un grupo, a 13 segundos de distancia. A partir de ahí, ha cogido su BH y ha terminado esa segunda parte tercero tras Dreitz y Tollakson. Estaba a 5 minutos y 5 segundos de la cabeza. Pero el maratón lo ha corrido mejor que nadie y los últimos 18 kilómetros los ha vivido en solitario para alzar los brazos en línea de meta.

El salmantino Clemente Alonso ha quedado segundo (8:08:41) y el estadounidense Tollakson tercero (8:09:53). Con esta clasificación, tanto Llanos como Alonso tienen ya el pasaporte para el Mundial de Kona, para el Ironman de Hawai de octubre de 2019. "Más de cinco años habían pasado desde mi última victoria en un Ironman. La de hoy representa para mí más que un triunfo, es una victoria de la perseverancia, de la cabezonería si preferís. Sabía que era capaz de rendir a este nivel y no he parado hasta conseguirlo", ha declarado el triatleta alavés, que está cerca de cumplir los 40 años.