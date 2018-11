'Tenemos lo que nos ganamos'

Aquellas lluvias, trajeron estos lodos. Utilizo esta sabia expresión para justificar lo que nos están dejando las encuestas del Campo de Gibraltar. Hasta ahora, a punto de llegar al ecuador de la campaña electoral, sólo una formación política (Adelante Andalucía) metería en el parlamento andaluz a candidatos del Campo de Gibraltar.

Esto demuestra - al menos en mi opinión - la poca "fuerza", si me permiten la expresión, de nuestros dirigentes y partidos comarcales en líneas generales. No es una casualidad, que la primera campogibraltareña en las listas del PSOE, sea la número 6, ni que en el PP o Ciudadanos, sea la número 4. Y no es casualidad, porque seguimos sin tener la voz que merecemos en los órganos de decisión de los partidos, a pesar de tener una población mayor incluso que la capital de la provincia y unos partidos con el mayor listado de afiliados de todo Cádiz, si hablamos de PSOE y PP, por poner un ejemplo.

Pero, ¿por qué decía lo de...aquellas lluvias y estos lodos?, porque veo cómo se comportan nuestros políticos. Él pasado viernes, el Consejo de Ministros - por primera vez en la historia - aprobaba un documento que puede ser histórico para esta comarca. El plan integral dado a conocer por el Consejo de Ministros no es una proposición no de ley, ni una iniciativa parlamentaria, ni pregunta al Gobierno. Es una decisión en firme del Ejecutivo que nunca en la historia de esta comarca se había producido. Y ¿cuál es la reacción de nuestros dirigentes?, la esperada. O sea, la confrontación y el... tú más.

Lo de "la unión hace la fuerza" es casi siempre una realidad y por eso, por la desunión que padecemos desde hace años, seguimos sin tener fuerza. Nadie nos escucha fuera del Campo de Gibraltar.

¿No hubiese sido más beneficioso para todos que la noticia del Plan integral, hubiese sentado de inmediato a la Mancomunidad de Municipios para que una voz unánime hubisese pedido las explicaciones necesarias al Gobierno y si hay que reclamar, se reclama como en Fuenteovejuna?. No, parece que es mejor hacer la guerra cada uno por su cuenta. Ni si quiera para lanzar críticas al Plan se han puesto de acuerdo los alcaldes de la comarca, ofreciendo sus ruedas de prensa a distintas horas y en diferentes lugares.

Si algún día, dejásemos el partidismo o mejor dicho "el catetismo ilustrado" que representan muchos de nuestros políticos del Campo de Gibraltar, al no tener miras más allá de las fronteras que representan sus límites municipales, a lo mejor en próximas elecciones generales o autonómicas, el Campo de Gibraltar sube algunos puestos a la hora de estar representado en las listas. Mientras tanto, seguiremos siendo lo que somos, una de las zonas de España con más potencial pero con más paro y pobreza, porque nadie, absolutamente nadie, nos tiene en cuenta.

Por cierto, más de un mes sin tren y en Cáceres se manifiestan más de 20.000 personas, reclamando mejoras en el ferrocarril. No digo nada.