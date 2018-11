Cinco investigaciones se alzan con el Premio Cátedra Fundación Cepsa

La comisión mixta de la Cátedra Fundación Cepsa ha concedido los premios Cátedra 2018 a Marta Ferreiro González, Francisco Sánchez de la Flor, Juan Jesús Martínez Domínguez, Enrique González Rivera y María Nieves Fernández Zumaqero, todos ellos alumnos de la Universidad de Cádiz.

Con estos reconocimientos anuales, la Cátedra Fundación Cepsa premia distintos trabajos de investigación, de fin de carrera, patentes y publicaciones vinculadas con la energía, el petróleo y el medio ambiente. El comité de expertos ha decidido premiar estos cinco proyectos por su innovación y originalidad, y su tratamiento científico-tecnológico, además de por su relevancia y aplicabilidad.

En la modalidad de artículo científico ha resultado ganador el trabajo titulado Characterization of petroleum-based products in water samples by HS-MS de Marta Ferreiro González, mientras que en el apartado de patente de invención y modelos de utilidad, el ganador ha sido Francisco Sánchez de la Flor por su trabajo Equipo portátil de medición de transmitancia térmica mediante radiación infrarroja y procedimiento de uso.

Este año, la calidad de los trabajos presentados ha hecho que la comisión mixta premie hasta tres propuestas en la modalidad de trabajos finales de estudios universitarios. De esta forma, han visto reconocido su esfuerzo Juan Jesús Martínez Domínguez por su trabajo Aplicación del fraccionamiento con integración energética en la Unidad de Sulfolane de la Refinería Cepsa Gibraltar-San Roque; Enrique González Rivera, por su propuesta Simulación y optimización de un ciclo de rankine orgánico (orc) de media potencia (4 MW) para implantación en la unidad de crudo i de la RGSR; y finalmente María Nieves Fernández Zumaqero, por su trabajo Análisis cualitativo de la llama de los hornos de proceso de refinería.

Desde su fundación en 2005, la actividad de la Cátedra se centra en promover e incentivar aspectos vinculados con la formación, la investigación, la transferencia tecnológica y la difusión. Las relaciones entre la Universidad de Cádiz y Cepsa se remontan a la creación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Algeciras, impulsándose con su transformación en Escuela Politécnica Superior en 1988. Desde entonces, se han realizado colaboraciones y firmado convenios específicos en muy diversos aspectos. Durante el programa hemos podido hablar con el profesor Francisco Trujillo director de la Cátedra Cepsa.