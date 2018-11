La masa social sigue desinformada

La masa social de la Arandina sigue desinformada. El socio 105, Jesús Herrero, así lo ha puesto de manifiesto este martes en El Banquillo de la SER donde ha transmitido el sentir y la preocupación de una parte de la masa social de la Arandina ante una directiva que no ha realizado ninguna maniobra para aprobar las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto de la presente campaña. Herrero afirma que "llegados a este punto no están aprobadas las cuentas 2017/2018" y va más allá, preocupado, "¿con qué ingresos vamos a contar para afrontar los gastos del actual proyecto?", manifiesta.

Un tiempo de deportes en el que también ha estado presente el ex directivo, Jesús de Andrés Campillo, también ha ofrecido sus reflexiones sobre todo lo que está sucediendo tras su salida de la entidad y ha afirmado que "a mí me han requerido información vía notarial pero tienen mi teléfono y no me han llamado para pedírmelo, si es que tanta confianza había", al mismo tiempo que recuerda que "a mí nadie me ha notificado aún mi cese por escrito".

¿POR QUÉ TODA ESTA SITUACIÓN?

Respecto al por qué se ha llegado hasta aquí, Herrero manifiesta estar "muy sorprendido" porque "quizás quienes ahora dirigen el club creyeran que podían realizar este camino solos, y tras aquella decisión -cesar a los directivos Jesús de Andrés 'Campillo', Sergio González y Luis Miguel Catalina- no calibraron bien las consecuencias". Por eso, "ahora se encuentra amenazados". Una reflexión a la que ha añadido que "no hay pero circunstancia para el ser humano que sentirse así, porque eso les hace peligrosos".

Una salida de los directivos que para Herrero es un dilema. "Los socios nos preguntamos por qué se prescindió de ellos... yo envié un burofax, como sabéis, pero no se dijo nada". Una afirmación que como expresa el propio socio le hace pensar que "con el paso del tiempo creo que en la Arandina quien manda no es la propia Arandina".

El socio 105 también ha querido dejar claro que estos dos aspectos -la directiva y lo económico- son muy distintos. "Son dos temas distintos. La atribución de nombrar o cesar puede ser discutible por los estatutos... pero aprobar un presupuesto no a lugar a interpretaciones y si no se cumple habrá que tomar medidas como socios".

¿QUÉ RESOLVERÍA UNA ASAMBLEA?

Sobre la esperada futura asamblea, Herrero es claro y afirma que con ella "se resolverían muchas cosas y se daría claridad a todo" porque "se habla de unas cuentas auditadas, de un presupuesto consolidado, que si son aprobados... darán derecho a las subvenciones, punto importante". Y por otro lado, repasa que "si las cosas no van como deben se pidan responsabilidades".

Por otro lado, Herrero se pregunta simplemente que "ahora mismo ¿qué tenemos?, ¿qué queremos hacer? ... sería una irresponsabilidad permitirlo".

¿DESESTABILIZACIÓN EN LO DEPORTIVO?

Lo cortés no quita lo valiente. Herrero felicita también a la directiva "por el proyecto deportivo actual", mientras cree que entre los pros y contras de la actual gestión "hay más contras que pros" y por eso "los riesgos de no hacer nada nos obliga a dar un paso adelante".

ENFRENTAMIENTO CON EL AYUNTAMIENTO

Sobre otro de los acontecimientos recientes en el club, las críticas de Javier Álvarez de los Mozos sobre los trabajos de adaptación del terreno de juego para que puede albergar encuentros de rugby, Herrero expresa que "desconozco los motivos, De los Mozos es muy profesional y habrá encontrado algo que no le guste, pero creo que esas cosas se han de solucionar de puertas a dentro".

Por otro lado, el socio 105, también ha querido poner sobre la mesa las reacciones que han provocado las palabras del entrenador burgalés en el otro equipo de fútbol de Aranda, el Aranda Riber, que tras las manifestaciones del técnico respondían en redes sociales.

Javier Gómez, Javier Álmendariz, Pedro García y 'Campillo' -de izq. a dcha.- en la asamblea de socios de 2017. / Cadena Ser

CAMPILLO: "SI QUIEREN INFORMACIÓN TIENEN MI TELÉFONO"

El ex directivo blanquiazul, Jesús de Andrés Campillo, y uno de los damnificados aquella noche del pasado 13 de junio, cuando en reunión de junta directiva fue cesado junto a Sergio González y Luis Miguel Catalina, ha hablado en El Banquillo de la SER.

Crítico, Campillo ha afirmado que ante la falta de información "si en la última asamblea dijeron que iban a hacer algo que digan que digan ahora qué está pasando".

Al ex directivo ha querido repasar dos aspectos sobre los requerimientos y notificaciones en cuanto a su persona desde quienes dirigen ahora mismo la entidad, afirmando que "no ser por qué nos requieren información por burofax si tienen mi teléfono y del de Catalina, las personas que podían conocer la información que requieren". Dolido, Campillo afirma que "si tanta confianza había... por qué lo piden así" aclarando que "fue en junio cuando lo pidieron vía notarial". "No entiendo nada y desde luego que después de todo esto me cuesta confiar en cualquiera", ha sentenciado.

Además, De Andrés, del mismo modo que el club le requiere esa información le exigió al club que "pedí el cese por escrito y no han hecho nada por escrito".

CONTABILIDAD

Sobre la contabilidad, Campillo manifiesta que ya en su día el presidente decidió dar un cambio de rumbo. "Pedro dijo que Almendariz debía llevar las cuentas... la confianza era tan grande entre los dos...", lamente ahora en ex directivo que no vio lo que finalmente ha acabado sucediendo.