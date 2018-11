Los asturianos fumamos y bebemos más que la media del país

El 31% de las personas entrevistadas en la IV Encuesta de Salud para Asturias, fuma y el 28% lo hace diariamente; además el 11% bebe alcohol a diario y el 35% semanalmente, incrementándose significativamente, un 43% la ingesta de bebidas alcohólicas durante el fin de semana. Son datos sobre los hábitos de consumo de tabaco y alcohol peores que los reflejados en la anterior encuesta realizada en 2012 y superiores, osea peores a los que se reflejan en la encuesta a nivel nacional.

"No hay consumo de alcohol exento de riesgo"

El director general de Salud Pública, Antonio Molejón, afirma que esta situación requiere actuar sobre los estilos de vida, que marcarán la salud de los asturianos en el futuro. Actuar a todos los niveles, porque no solo en la población sino también en las instituciones públicas no existe la percepción del riesgo que conlleva el consumo de alcohol. En este sentido, Molejón ha señalado que "no hay consumo de alcohol exento de riesgo", y ha añadido que "hay muchas actividades lúdicas que a nivel general, a nivel social, están asociadas al consumo de alcohol, como festivales de sidra o de cerveza, que se organizan en muchos casos a través de organismos públicos como los ayuntamientos. Por tanto, deberíamos reflexionar sobre ello porque es algo que tendremos que afrontar más pronto que tarde".

También preocupa la tendencia al sobrepeso y la obesidad, que sitúa a Asturias en la parte alta de la tabla que compara los datos entre comunidades autónomas. Más de la mitad de la población (54%) presenta sobrecarga ponderada: "un 36% de los asturianos tienen sobrepeso y un 18% son obesos". Comemos mal, ingerimos por ejemplo, muy poca fruta, pocos zumos naturales, mucho fiambre y carne roja, y demasiados dulces y picoteo.

En este sentido según uno de los coordinadores de la Encuesta de Salud, el doctor Mario Margolles, más allá de la actuación de cada individuo, las instituciones deberían regular el acceso a productos como bebidas azucaradas tipo refrescos, comida rápida o dulces, cuya ingesta se ha elevado significativamente: "se lo pongo delante de la cara o no se lo pongo delante de la cara. Podemos hablar de las comidas rápidas, procesadas, de los dulces, eso es de caracter estructural y eso se realiza por las instituciones la posible modificación de determinado tipo de características, y eso se hace mediante la legislación y la normativa, con medidas institucionales que no hagan tan accesibles determinado tipo de productos que tienen efectos a largo plazo".

Destaca también de esta IV Encuesta de Salud el aumento en el último lustro de las enfermedades crónicas. Un 25 % más. Uno de cada 4 asturianos (el 40%) mayores de 15 años indica que tiene alguna patología crónica. Esto desde el Principado lo achacan al envejecimiento de la población.

A pesar de todoel 67% de la población asturiana adulta (a partir de los 15 años) considera bueno o muy bueno su estado de salud.