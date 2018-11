El espectáculo de 'The Hole' vuelve a Bilbao, esta vez al Teatro Campos Elíseos, desde el 20 de diciembre hasta el 27 de enero. Esta vez, interpretarán 'The Hole Zero', la precuela de la saga compuesta por otras dos obras. El espectáculo se inspirará en las fiestas disco de Estudio 54 en Nueva York y especialmente, en la Nochevieja de 1979 a 1980.

"Hemos seguido apostando por un espectáculo que toca la fibra de la gente, que consigue aunar cabaret, circo, humor y musicón, todo lo más transgresor y lo políticamente incorrecto", ha explicado Itxaso Barrios, coordinadora de la productora LETSGO. La terremoto de Alcorcón, una de las maestras de ceremonias de este acto, ha invitado a la gente a "que cuando entre por la puerta, crea durante un par de horitas que está en Nueva York".

La música se convierte también en un elemento indispensable dentro de The Hole Zero, "con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada", tal y como aseguran. Además, se podrá tomar una copa y picar algo mientras se disfruta del espectáculo. Las entradas se ponen a la venta desde hoy, martes, y contarán con grandes descuentos debido al Black Friday hasta el 25 de noviembre: 4x2 para el jueves 20 y domingo 23 de diciembre en todas las funciones, 30% para el viernes 21 de diciembre y 20% para el sábado 22 de diciembre.