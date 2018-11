Rafa Huertas: "Me recuerda a equipos con los que he conseguido ascender"

El escolta Rafa Huertas llegó a un acuerdo con RETAbet Bilbao Basket para alargar su relación con el club, por lo que será hombre de negro hasta final de temporada.

"La verdad es que no pensaba que tenía un contrato por un mes. Después de quedarme cortado en Francia y la alegría de que me llamen para venir a Bilbao, solo con esa alegría me ha durado todo el mes para pensar que no estaba temporal"



En sus cuatro partidos como MIB, Huertas ha promediado 5,8 puntos por encuentro en 17 minutos con un 50% de acierto desde la línea de tres puntos (6 de 12).

En el plano colectivo, Huertas cree que "no hemos alcanzado ni de lejos el mejor nível, tenemos mucho margen de mejora. El equipo va en crecimiento y el objetivo ya sabemos todos cual es, no hay que negarlo, ni ponerse nervioso. Hay que estar lo más arriba posible para intentar ascender"