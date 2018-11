Sestao River y SD Leioa, protagonistas

Mikel Fernández, central recién fichado por la SD Leioa y Hugo Cabanas, lateral izquierdo del Sestao River, ambos de la cantera del Danok Bat, se han pasado por Radio Bilbao.

Mikel Fernández, cosecha del 93, coincidió en Lezama con Laporte como pareja de centrales en el Basconia, para después pasar por Bilbao Athletic, con los Arrizabalaga, Lekue, Sabin y Williams, entre otros, más Toledo, Lorca, Lleida, Racing de Ferrol y Osasuna B. “Me llamaron para suplir a Xabi Etxeberria y la verdad es que me he quedado sorprendido gratamente el equipo”, comenta sobre el SD Leioa, tercero en la tabla tras debutar ante el Mirandés. “Queda mucho todavía”, comenta sobre las posibilidades del equipo de Lambea de seguir en esta posición tan privilegiada.

“Estar si equipo no se lo deseo a nadie”, añade Mikel, que tras su salida de Osasuna B se encontraba en paro. Se describe como un central “que le gusta llevar la pelota” y que le va la marcha de hacer las maletas, con tanto equipo a su edad: “Si me saliese algo bueno del extranjero me iría”, reconoce.

Por su parte, Hugo Cabanas, de 28 años, ha pasado por el Iturri, Indautxu, Eibar B, donde coincidió con Capa y Gaizka Garitano, del que dice que es un técnico “muy meticuloso”, Balmaseda cuatro años y Bermeo, dos. Ahora disfruta en Las Llanas enlas filas del potente Sestao River: “Te sientes jugador, es una gozada jugar ante tanto público que anima a su equipo”, señala. Se declara como un lateral “muy pesado e intenso”, que en su día estuvo en la órbita del Athletic para integrarse en el Basconia: “Se oyeron rumores, tenía el teléfono encendido, pero nada”, desliza con humor Cabanas.