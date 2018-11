Bienvenido: "Se nos debería cuidar un poco más"

Jesús Bienvenido fue el protagonista semanal del programa de carnaval de Radio Cádiz, SERxCuatro. El autor gaditano, que no salió el año pasado y no lo hará tampoco en la próxima edición, consiguió el primer premio en su última participación en el COAC con Los Irracionales.

Bienvenido no se pone fecha para su regreso al concurso, pero tiene decido que de momento no quiere volver: "He decido parar, y estoy cómodo así. No me apetece concursar, no me llama. No lo echo de menos, me gusta mucho , pero no me apetece entrar en el concurso. El concurso es un trámite y en los últimos años cuando empezaba estaba deseando que terminará. No tiene mucha lógica estar concursando cuando no se está disfrutando el momento del concurso. Es un trago para que llegue la calle".

Un año de ausencias en los que no van a salir autores contrastados como el propio Bienvenido, Tino Tovar, Vera Luque, Luís Rivero o Fali Pastrana entre otros. El auor considera que "nosotros mismos nos hemos olvidado de nosotros, de disfrutarlo. Las cosas han ido cambiarlo y se nos han vuelto en contra. Cuando hay tanta gente aburrida será que algo no funciona bien, a lo mejor hay que darle un repasito. Lo único que veo es que los autores y los componentes hacen en Cádiz una labor enorme que es haceruna fiesta que todo el mundo luego se encuentra hecha. Veo que se nos debería de cuidar un poco más, los medios el ayuntamiento y la afición.

El concurso ha cambiado mucho y el nivel de exigencia se ha elevado bastante en los últimos años. El autor avisa de que "la crítica voraz no tiene lugar aquí, está fuera de contexto, es muy ridículo. Cuando los medios hacen este tipo de crítica extremadamente ridículo. Nosotros venimos a regalar, nuestro tiempo, talento, e inversión. A mí particularmente me parece muy ridículo cuando veo a la gente hacer sangre porque parece que es como divertido. Eso cansa y aburre, no está uno para eso. Creo que es lo que nos pasa un poco a otodos. Cuando uno piensa en hacer Carnaval tiene que pensar que es construir. Destruir no es hacer carnaval".

Su comparsa es la agrupación donde salió el alcalde José María González. Kichi como le conocen en la comparsa y en el mundo del carnaval fue parte importante en el grupo tal y como recuerda Jesús Bienvenido: "Las cosas del destino. Él estaba destinado desde niño, tenía esa inquietud y esa capacidad de ver los problemas de los demás. Siempre ha ido caminando en ese sentido y el carnaval le ha servido de medio donde ha denunciado y desfogar de alguna manera. Yo siempre con él y con Dani Obregón he consultado las cosas.".

Bienvenido aprovechaba para hacer una reflexión sobre las cosas a las que se canta en el concurso: "Creo que cuando uno escribe carnaval tiene una responsabilidad grande en el esentido que escribe coasas que se quedan ahí. Es importante que no arrepentirse nunca de lo que uno escribe. Me gusta que los temas trasciendan una vez se cierran las cortinas y no se queden en el teatro. Hay muchos grupos que hacen un repertorio que cuando termina el día, esa letra ya no vale. El carnaval es una plataforma muy importante que llega a mucha gente, que levanta muchas pasiones y que está muy presente. Es muy importante lo que decimos y es muy bonito que se queden con tus cosas y las usen".

El autor recibió preguntas de Juan Carlos Aragón, Tino Tovar, Dani Obregón, David Palomar y Encarna Anillo. Además interpreto en solitario y junto a Milián Oneto algun de sus coplas. Bienvenido está inmerso en proyectos musicales en solitario que poco a poco van avanzando.