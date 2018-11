El Ayuntamiento y la Diputación llegan a un principio de acuerdo para la reforma del Pablo Herrera

El Ayuntamiento de Castellón y la Diputación han llegado a un principio de acuerdo para la reforma del Pabellón Pablo Herrera. La Diputación se compromete a ceder la propiedad del inmueble a cambio de que el consistorio castellonense pague las obras.

Esta mañana, ambas instituciones se han reunido con los clubes de voleibol y con los técnicos para decidir quién asumirá la reforma de la instalación deportiva. Finalmente, será el Ayuntamiento quien pague las obras pero a cambio de que la Diputación le ceda la propiedad del inmueble, no solo el uso del mismo.

No obstante, la cesión de la propiedad no será inminente. Los técnicos han ratificado que en estos momentos es imposible la cesión definitiva de la propiedad porque existe un litigio judicial con un vecino por los terrenos y hasta que no se resuelva, no podrá formalizarse.