Un testigo de lo ocurrido en 2009 confirma que no había ninguna zona delimitada en la playa ni que hubiera ninguna señal o cartel que advirtiera del peligro de desprendimiento en día en el que se registró la tragedia en la playa de Los Guíos en Santiago del Teide.



El hijo de una de las personas fallecidas, Daniel Roberts, lo ha confirmado en su declaración ante el juez que no existían ningún tipo de indicación. En la misma línea, el novio de otra de las fallecidas quien se encontraba en el agua cuando se produjo el desplome ha aseverado que no había ni final visible o lo suficientemente clara como que indicara que hubiera un peligro inminente de desplome.

En la tragedia murieron dos personas en noviembre de 2009 y se sienta como investigado el ex alcalde de Santiago del Teide, José Damián Gorrin para quien la

Fiscalía pide 3 años de prisiòn y 14 de inhabilitación por los delitos de homicidio imprudente y prevaricación.