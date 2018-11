"No nos queda otro remedio que salir a la calle a mamar pollas"

La situación de las mujeres trans en las Islas deja mucho que desear. "A muchas de nosotras no nos queda otro remedio que salir a la calle, hablando mal y pronto, a mamar pollas para poder sobrevivir". Es la realidad que ha dibujado, este martes, en el Parlamento la mediadora social, vocal por El Hierro de la Asociación ATC RAINBOW, Cindy González que ha comparecido en la comisión de Políticas Sociales.

Allí ha expuesto su día a día y su trayectoria. Ha explicado que lleva ejerciendo la prostitución desde los 17 años y que no le queda otro remedio que hacerlo porque con su pensión no contributiva no le da para pagar "el alquiler y la comida". Al margen de las dificultades que tiene para acceder a un puesto de trabajo remunerado.

Una situación que en números es la siguiente. "Si en el Estado, el 87% de las mujeres trans no puede acceder a un puesto de trabajo, en Canarias esa cifra alcanza el 99,7%". Por ello, ha lamentado que en el Archipiélago no existe la inserción laboral para este colectivo. Problemas que también ha asegurado tiene a la hora de acceder a una vivienda. Por dos razones. Por las "carencias económicas que sufre" y por la "negación transfoba" de los arrendatarios.