Con un semblante que mostraba cierto cansancio y sin estar acompañado por nadie más a petición propia, Alfonso Serrano comparecía en la sala de prensa del Rodríguez López para dar a conocer los motivos que le han llevado a dar un paso de costado al frente de la dirección deportiva del CD Tenerife.

El profesional vallisoletano ha reconocido que se había acordado su salida para el próximo mes de febrero tras haberla pactado con el presidente de la entidad, aunque el rumbo del primer equipo, muy lejos de los objetivos marcados inicialmente y las miradas que estaban dirigidas a su persona en forma de crítica provocó que la decisión de su marcha se adelantara.

Serrano quiso dar las gracias al consejo de administración encabezado por Miguel Concepción “por haberme dado la oportunidad de estar al frente de la dirección deportiva durante estas últimas temporadas. Para mí, lo único importante es el club y si mi salida vale para que todos rememos en la misma dirección, bienvenido sea”, matizó en un tono de lamento y añadiendo que “espero que mi salida calme el entorno entre la afición y el club ya que si es bueno los jugadores rendirán y estarán al cien por cien”, matizó.

Deja Serrano el club con un plantel a las puertas de los puestos de descenso y muy lejos de los objetivos que se marcaron antes del inicio de la temporada, a lo que hizo referencia comentando que “soy una persona de sensaciones y no de números. Siempre he buscado el equilibrio entre la juventud, la cantera y la veteranía. He intentado hacer mi trabajo lo mejor posible y espero que los jugadores recuperen la confianza y salga todo lo que esperamos de ellos”, explicó el secretario técnico saliente.

En su momento tuvo Alfonso Serrano la posibilidad de salir de la entidad hace unos años y a ello se refirió aunque “me encontraba a gusto y era muy feliz. Ahora toca descansar para poder analizar nuevos proyectos que puedan surgir. Esto es fútbol y siempre hay etapas. Le deseo lo mejor al club y espero que salga de esta situación en la clasificación”, finalizó.