Padre Patera: "Quien escandaliza a un niño más vale que se corte las manos"

¿Qué hago yo aquí si aquí no hay agua? dice Isidoro Macías, el Padre Patera, que durante 35 años trabajó con los inmigrantes en Algeciras vive en Córdoba desde el 14 de Febrero de 2017. “El día de los enamorados”, dice. “Aún no sé qué hago en Córdoba”, asegura, y parece relacionado con uno de los cuatro votos de los franciscanos: pobreza, austeridad, castidad y obediencia. “Intento ser un poquito obediente, pero es el peor voto”, afirma, descartando que sea una “prueba de Dios” su nuevo destino y quizá algo más relacionado con las decisiones de los hombres. “No quiero que nadie se escandalice”, asegura, en un continuo intento de no importunar, pero sin cortarse un pelo, como siempre ha hecho.

Cuando se han cumplido 30 años de la llegada de la primera patera a las costas andaluzas, este fraile que nos visita con su hábito desgastado por el paso del tiempo –la austeridad- recuerda que quienes llegan a la costa son “como tú”, “desembarcan de barquitos de madera y si tiene un boquete sacan el agua con las manos”, nos cuenta. “Me da pena que me pregunten por los números, ¿Cuántos has ayudado? Hay que mirar primero a la persona, no a los números. “el maldito número”. “Cuando yo los atendía yo veía en ellos al niño Jesús”, sentencia. “Estamos peor que hace 30 años pero no me hacen caso”, apuntando algunas soluciones en esta entrevista en Hoy por Hoy Córdoba.

A Isidoro le cuesta contener la emoción y sus palabras acaban buscando a los responsables de este problema. “Europa”, “los mandatarios”, pero inmediatamente recula e intenta compensar lanzando un mensaje de “amor”. La conversación con él, casi un monólogo por su capacidad de palabra, parece una continua lucha interior entre lo políticamente correcto y lo que brota de su interior. “Que le dieran papeles a todos los muchachos que llegan por aquí”, propone.

El próximo 22 de noviembre participará en un acto en San Hipólito para rezar en silencio por los que se están ahogando en el mar. Y pronto, anuncia, dará una charla a una cofradía: “voy a dar cañita”, con este tema, dice.

Isabel Sánchez, directora de Radio Córdoba e Isidoro Macías, Padre Patera. / CADENA SER

Y con él hablamos de los temas polémicos que rodean a la Iglesia. Los abusos: “quien escandaliza a un niño de estos más vale que se cortara las manos, y la lengua, añado yo, cuánto daño se ha hecho a esos muchachitos”.

Y la Mezquita, “Que al finalizar el Ramadán ellos (los musulmanes) pudieran disfrutar de esa Mezquita, perdón Catedral, que fueran a rezar una vez, solo ese día” para acabar buscando de nuevo el freno de la prudencia: “No quiero meter la cizaña, yo no soy nadie, solo el Padre Patera”.