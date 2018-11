El Concello limpiará las pintadas de los comercios abiertos al público

El Concello de A Coruña pondrá en marcha un servicio específico para la limpieza de pintadas en los locales comerciales. La concellería de Empresa ha abierto el plazo de un mes para que los negocios comuniquen sus daños y realizar así un registro de afectados. Esto se produce tras las críticas del sector de que el borrado de sus grafitis no está incluído dentro de la Ordenanza del Servicio de Limpieza que prepara La Marea y que exime a los operarios de la concesión de limpiar desperfectos en bienes privados, aunque dén a la calle.

La limpieza no se realizará, no obstante, hasta el próximo año, a través de una partida específica en los Presupuestos Municipales de 2019. Podrán incluirse en el plan establecimientos comerciales y hoteleros de la ciudad que estén abiertos al público, no los vacíos, tampoco establecimientos financieros o grandes superficies.

Otra de la medida que incluye la iniciativa es la de impartir un curso a los comerciantes sobre limpieza de pintadas en escaparates o fachadas.