El alcalde no descarta una manifestación para reivindicar un tren digno

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, no descarta apoyar una manifestación en favor de las infraestructuras después de una nueva avería en el tren Alvia a la altura de la Palma del Condado. Una protesta que va a llevar al pleno de la próxima semana el concejal no adscrito Enrique Figueroa, quien espera que obtenga un apoyo unánime de todos los partidos políticos.

"Inasumible, intolerable". Son dos de los calificativos utilizados hoy por el alcalde de Huelva para describir la última incidencia en un tren alvia en la provincia. Gabriel Cruz asegura que va a redoblar la reinvindación ante el Ministerio de Fomento, aunque descarta que haya determinado un plazo concreto para ello. Después de la multitudinaria manifestación en Extremadura en favor de un tren digno, hoy el alcalde ha asegurado que es "posible" una iniciativa similar en la capital.

En cualquier caso el regidor ha defendido que esto no debe tener un color político sino que se debe enmarcar en una demanda social. Y es que el concejal no adscrito Enrique Figueroa va a defender en el próximo pleno una protesta ciudadana para reivindicar no solo una mejor conexión ferroviaria, sino por las infraestructuras en general.

Dice el alcalde que esa propuesta hay que valorarlas, definirla y calendarizarla pero que Huelva no se puede conformar con un medio ferroviario tan deficiente mientras se concreta la llegada del AVE.