Díaz pide a PP y Cs que dejen formar gobierno en enero si no suman mayoría

En una maratoniana jornada en Huelva, con cinco actos en otras tantas localidades, Susana Díaz, insistió en la idea de que PP y Ciudadanos solo quieren bloquearle a ella y al PSOE. Dijo que es legítimo que, si las derechas suman "quieran gobernar", con el PP-A al frente de la Presidencia, como ya han dicho, pero si no suman, "que no castiguen a los andaluces, no nos bloqueen y no traigan aquí la crispación que no quieren para otros territorios de España".

A ambas formaciones la candidata socialista les pide que permitan que haya gobierno en enero. Díaz recordó que les preguntó en el debate de la RTVA si estaban dispuestos a ir a unas segundas elecciones y no contestaron. "Y el que calla otorga", sostuvo la candidata a la reelección.

Susana Díaz terminó la jornada con un mitin en Bollullos de la Mitación donde crítico a la derecha que insulta y ofende. "Primero se metieron con nuestros niños, luego con nuestro acento. Me han llegado a llamar rata". "A mi me da igual pero no acepto insultos a los andaluces".

Todas sus críticas se siguen dirigiendo a la "derecha rabiosa" y no nombra a la confluencia "Adelante Andalucía". Para ella Ciudadanos y PP son como una pareja que no se quiere pero tiene un interés común "Son como un matrimonio en la puerta de una iglesia en la que los dos están diciéndose no te soporto y no te aguanto, pero me voy a casar contigo porque quiero quitar al PSOE-A y a esta mujer".

Frente a esa actitud negativa, la candidata a la reeleccion sostiene que ella llega con los deberes hechos. "Nadie me puede decir que Andalucía está peor que hace cinco años". Nadie, ha dicho, ha creado empleo a la velocidad nuestra y "si no hemos hecho más ha sido por la reforma laboral".

Entre sus propuestas de empleo plantea combatir la precariedad laboral, de manera pública y privada. En la pública su compromiso es que todas las empresas que firmen contratos con la Junta tendrá que cumplir con los convenios colectivos.

Susana Díaz también repite que reclamará al gobierno de Sánchez lo mismo que al de Rajoy. Según anunció este mismo miércoles llamará al ministro de Fomento, José Luis Abalos, para que solucione las continuas averías que sufre el ferrocarril Huelva-Madrid.