Rodrigo Medín, del Nàutic Sant Antoni, queda segundo en una prueba de Optimist en Menorca

El regatista del Club Nàutic Sant Antoni Rodrigo Medín se clasificó en segundo lugar en el Trofeo Ferragut de Optimist, que se ha disputado este fin de semana en Menorca bajo la organización del Club Nàutic Ciutadella. Medín, además, ha quedado empatado a puntos con la primera clasificada de la general, la menorquina Aitana Chantal, y ha liderado la clasificación sub 13. Fue uno de los nueve deportistas de la cantera del CNSA que participaron en la regata, de entre un total de 50 de todo Balears.

Destaca también el 3º puesto en la general de Alejandro Hortensius, que además ha sido 2º en sub 16, así como el 3º de Sara Marí en sub 13, el 2º de Leo d’Angelo en sub 11 y el 3º de Liam Villalba también en sub 11. Además, han competido por parte de Es Nàutic David Ribas, Zoe Fernández, Inés López Prats y Joan López Prats.

La prueba ha servido a los regatistas de Sant Antoni –únicos pitiusos participantes– para prepararse de cara a la Copa Federación de Optimist, que se celebra el fin de semana que viene en el mismo escenario. Se trata de la primera prueba clasificatoria para el ranking balear y que además puntúa para el Campeonato de España. En ella volverán a participar los 9 deportistas de la cantera del CNSA, junto con otros 6 del C.N. Ibiza y 3 del C.N. Santa Eulalia, de un total de 80 regatistas de todo Balears.

“Estamos muy contentos con el resultado obtenido este fin de semana en Menorca, porque es un grupo muy nuevo, con deportistas muy jóvenes que ya nos están demostrando que tienen mucha proyección por delante”, ha comentado su entrenador, Enrique Román.