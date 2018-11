Edu Rogerio dirige el entrenamiento ante la ausencia de Nene Montero

Ha comenzado la semana de entrenamientos el Xerez CD con una importante ausencia, la de su entrenador. Antonio Montero `Nene´ no ha dirigido la sesión de recuperación del lunes llevada a cabo en La Granja y no lo hará el resto de la semana, salvo que el club finiquite al anterior segundo entrenador, Julio Pineda.

El malagueño ha planificado la semana de trabajo y es Edu Rogerio, segundo entrenador, quien está dirigiendo las sesiones. El malagueño sigue “indignado” con la situación que atraviesa en el equipo y espera todo se resuelva antes del viernes, “porque esto ya clama al cielo, no puedo seguir así, es indigno, estoy seguro que podríamos tener algunos puntos más en la tabla si hubiera estado en el banquillo”.

Para tramitar la licencia federativa del entrenador, el club debe resolver el contrato de Julio Pineda, que por su parte, afirma que “el club se ha puesto en contacto conmigo en una ocasión, no hay voluntad de negociar, esta semana aún no me han llamado”.

La entidad azulina no está de acuerdo con la reclamación del ex futbolista y sólo estaba dispuesto a abonarle una parte de la deuda pero el técnico reclama la cantidad total -a repartir entre él y Pella, uno de los ayudantes de El Pirata al que tampoco han liquidado-.