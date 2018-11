"Esta lesión paraliza el ritmo que ya estaba cogiendo", Ricaro Úriz

O Cafés Candelas Breogán non atopa luz neste túnel de lesións no que está inmerso. A última a recaida de Ricardo Úriz na enfermaría. Tras varios meses de inactividade, e afastado das canchas, o base estrenábase vestido de celeste nesta nova andaina na ACB, pero unha rotura fibrilar no sóleo impediralle xogar nunha tempada.

Como estás?

Bien, con ganas. En poco tiempo estaré de vuelta. Lo peor es que ya me encontraba mejor, cogiendo e ritmo de los compañeros, conociéndoles... y la verdad es que esta lesión lo único que hace es paralizarlo todo un poquito. Es cierto que en un par de semanas tenemos el parón de las ventanas, lo que significaría que solo me pedería el partido de Manresa.

Levabas xa tempo arrastrando a molestia?

Si, desde la semana pasada venía arrastrando molestias en el gemelo derecho, pero entraba con dolor e incluso en el partido contra el Zaragoza notaba como se me iba cargando. Es cierto que llevaba unos días con el sóleo y el gemelo hinchado, y al final las pruebas apuntan a que hay una rotura fibrilar en el sóleo. Lo que me llama la atención es que haya podido entrenar iugal con una rotura de fibras en el pierna.



A afección está contigo e supoño que iso sempre se agradece

Estoy muy agradecido, siempre he notado ese calor, dede que he llegado. No es la primera lesión de la temporada, ni la mía ni la del equipo. Esto hace que este año esté siendo más duro de lo normal, pero me tomo la recuperación con la misma ilusión para ayudar al equipo a cumplir el objetivo de la salvació.

Levabas tempo afastado da cancha, como se ve o equipo dende a grada?

Tiene mucho mérito, es verdad que no hemos tenido al equipo al completo en toda la temporada y el esfuerzo que se están haciendo la gente sana es enorme. Lo están dando todo y estoy muy orgulloso de ellos y de cómo llegamos al final de los partidos, con opciones.

Da a sensación de que falta dirección na pista, non sei se compartes esta visión

Hay cosas que mejorar, no solo la dirección en la cancha, también aspectos también en el juego como los tiros, o la defensa del uno contra a uno. Estoy convencido de que así va a ser y de que el equipo va a conseguir victorias pronto, solo falta pulir detalles.

Trala derrota en casa fornte ó Zaragoza, como están os ánimos no vestiario?

Logicamente en el mundo profesional del deporte, una derrota o una victoria te ayudan a pasa una semana mejor o peor, pero lo importante está en preparar el próximo partido y llegar de la mejor forma posible. Ahora toca e intenar lograr la vctoria en Manresa y que nos de aire.