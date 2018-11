La plantilla del SAMUR: "Somos testigos de vulneraciones de derechos básicos"

"La situación ha llegado a tal punto en Madrid que desde hace meses estamos sufriendo con impotencia la incapacidad para atender a familias con menores, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo o adultos solos, no facilitando ni la más mínima cobertura de sus necesidades básicas y quedando por tanto en situación de calle, en muchas ocasiones con menores, en algunos casos incluso lactantes".

Los trabajadores del SAMUR Social denuncian que no tienen recursos para cumplir sus funciones, proteger a personas en situación de emergencia social. En un comunicado de tres páginas se muestran claros y contundentes: "la falta de respuesta de las distintas administraciones está generando una situación de emergencia de carácter humanitario y habitacional". Faltan, por ejemplo, traductores "imposibilitando realizar entrevistas y valoraciones en profundidad, explicar complejos trámites de asilo o a una familia con menores por qué no podemos ayudarla".

Acusan al Ministerio de Interior de dejación de funciones con "un sistema de asilo y refugio infradotado de recursos, claramente descoordinado". Interior es quien debe, según sus competencias, atender y dotar de recursos para las personas solicitantes de asilo: "podemos asegurar que, además de ser su obligación, el gobierno central es el único capacitado para dar respuesta a esta situación".

Sin recursos estatales, los solicitantes de asilo están acudiendo al Ayuntamiento de Madrid y, en consecuencia, a los centros del SAMUR Social buscando refugio. Pero están colapsados y saturados, no solo por refugiados y migrantes, también por personas sin hogar. Así que los trabajadores se sienten impotentes, mandando a personas en extrema vulnerabilidad y "con durísimas historias de vida" a la calle. Hay casos en los que "han tenido que compartir incómodas sillas o directamente el suelo de una recepción durante días. Muchas otras ni siquiera han podido obtener ayuda". Según los datos que manejan los trabajadores, desde marzo ha habido más de 1.000 personas, incluso menores, que no han sido atendidas a pesar de ser consideradas "situaciones de emergencia".

Ayer eran 12 los niños y niñas refugiadas que se quedaron en la calle con sus familias. El más pequeño de 1 año. Hoy otra familia con un bebé de 9 meses queda en calle.



Infancia refugiada sin refugio.



Hay líneas rojas que una sociedad no debe cruzar. pic.twitter.com/Z8IziM5Cju — Patricia Fdez Vicens (@patucafvicens) 17 de noviembre de 2018

Este fin de semana conocíamos que varias familias, con niños pequeños, habían sido enviadas a la calle, después de pasar varios días en la sede central del SAMUR. Ante la falta de recursos, han sido acogidas, como muchas otras personas en los últimos meses, en la Parroquia de San Carlos Borromeo. La plantilla asegura que es una situación "inadmisible". "Estamos siendo testigos de la vulneración de derechos básicos ligados no ya a la dignidad, sino a la misma seguridad e integridad de las personas, especialmente de aquellas más vulnerables".

Los trabajadores no cargan solo contra el Ministerio de Interior, también contra el Ayuntamiento de Madrid. Le piden "que asuma y subsane los enormes errores cometidos en la gestión de una situación sin horizonte de resolución, en un ejercicio de absoluta falta de comunicación e información entre responsables municipales y plantilla de la empresa adjudicataria en relación a las medidas que se están tomando para afrontar esta situación".

"No queremos pancartas que digan 'Refugees Welcome', sencillamente porque muchos de los solicitantes de asilo en nuestra ciudad no solo no están siendo bienvenidos, sino que están siendo abandonados a su suerte por las diferentes organizaciones y administraciones".

"No tenemos competencia"

Este martes, el PSOE ha llevado la saturación de los centros del SAMUR a la Comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. El concejal socialista, Ignacio de Benito, ha acusado al equipo de Gobierno de conocer esta situación y no haber hecho nada para solucionarlo: "Se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Nuestro grupo lleva años denunciándolo y reclamando el crecimiento de la Red, porque Madrid lleva medio año en un estado de emergencia social". "Por no haber hecho los deberes, no tienen legitimidad moral ni política para acusar a ninguna otra administración".

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha insistido en que el Ayuntamiento no tiene competencia para atender a estas personas. "A pesar de eso estamos atendiéndolas en la medida de nuestras posibilidades, buscando recursos, cosa que no está haciendo el gobierno central, que es a quien le correspondería buscar esos recursos".

La inminente Campaña de Frío

La Campaña de Frío entra en vigor este domingo, 25 de noviembre. Se pone en marcha para poder acoger a más personas en la red, pero ahora mismo "se ha convertido en un recurso en el que convergen personas con muy diversas problemáticas y perfiles, que deben esperar durante horas y, a menudo, en duras condiciones meteorológicas a que pronuncien su nombre desde la puerta de un autobús para ver si esa noche dormirán en la calle o no".

Los trabajadores creen que la saturación de la red ha empeorado mucho en el último año y se preguntan "qué va a ocurrir este año" porque no tienen información. El PSOE también ha denunciado los recursos insuficientes que se están poniendo en marcha para la Campaña del Frío: "Quisiéramos equivocarnos pero con un SAMUR Social colapsado y unos recursos absolutamente insuficientes, este puede ser un invierno muy complicado para las personas sin hogar", asegura Ignacio de Benito.

"Queremos ayudar a cambiar esta situación y colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones. Para ello necesitamos que comiencen a escucharnos", terminan los trabajadores.